El truco de Begoña ‘La Ordenatriz’ para limpiar los zapatos de ante y que queden como nuevos

Limpiar los zapatos de ante es posible, con este sencillo truco conseguirás que te queden como nuevos. Un buen cambio de tendencia que, sin duda alguna se convertirá en la mejor opción posible en estos días. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio que puede ser lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Un truco que puede acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada con esos zapatos que pueden quedarnos de lujo.

Limpiar los zapatos es algo que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que todo puede ser posible, con ciertos detalles que pueden ser esenciales. Utilizar nuestras prendas y complementos de la mejor manera posible es algo que, sin duda alguna, deberemos empezar a poner en práctica. Es el momento de adoptar algunos elementos que pueden ser esenciales. Las redes sociales nos descubren a la Ordenatriz, una experta en limpieza que ha publicado varios libros con remedios caseros para poder obtener aquello que necesitamos en un abrir y cerrar de ojos.

Este es el truco de Begoña La Ordenatriz

Los zapatos de ante quedarán como nuevos

El ante es uno de los materiales más resistentes, pero también difíciles de limpiar que tenemos en casa, por lo que, hasta la fecha no sabíamos lo que realmente puede afectarnos de lleno. Es hora de poner en práctica el truco de la Ordenatriz que consiste en una mezcla: «medio litro de agua, dos cucharaditas de jabón en escamas y 50/60 ml de amoniaco».

Tal y como nos explican los expertos de Hispanitas podemos limpiar los zapatos de ante de una forma realmente sorprendente, con algunos detalles que pueden acabar de dar algunos detalles que serán esenciales:

Polvo y suciedad. Unos zapatos de ante se pueden ensuciar por muchos motivos. El polvo es su máximo enemigo si lo dejamos mucho tiempo en el armario sin usar. En cambio, si los usamos mucho, la propia suciedad del suelo de la calle se encargará de ensuciarlos.

Entonces, ¿cuál es la mejor forma de quitar esa capa del ante? Lo ideal es frotar delicadamente con un cepillo de cerdas de plástico gruesas o un cepillo de dientes en la superficie hasta que salga todo el polvo. Después, para dejar la piel impoluta, pasa un paño levemente humedecido.

Rozaduras y pisadas. Es inevitable, a lo largo del día seguro que rozamos nuestro zapato contra distintas superficies o recibimos algún pisotón que otro, incluso de nosotros mismos al estar sentados. En estos casos, créenos, la mejor solución es utilizar una goma de borrar. Eso sí, que sea suave y de un color neutro para que no deje rastro. Frota bien hasta que veas que la mancha desaparece y después repasa la superficie con un cepillo de cerdas suave para quitar los excesos de goma y terminar de retirar la suciedad. ¡Funciona!

Grasa, aceite y humedad. La cosa se pone más complicada. Y es que las manchas en seco son una cosa, pero las manchas en húmedo se vuelven más rebeldes. Si hay algo que no le gusta al ante es la humedad. Para atacar estas manchas podemos utilizar varias fórmulas. Una de las más conocidas es usar amoníaco reducido en agua, empapar levemente un cepillo de cerdas suaves y después retirar el exceso de líquido con un trapo húmedo y dejar secar.