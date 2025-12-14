77-68. El Palmer doblega al Cartagena en Son Moix

El Palmer Basket doblega al Cartagena por 77-68 en un envite acentuado por el deseo del conjunto mallorquín de certificar un triunfo capital para crecer en la tabla. El bando dirigido por Lucas Victoriano sostuvo un tramo delicado de la contienda en la que llegó a perder por 16 puntos y se adjudicó un triunfo que le permite abandonar la posición de colista. La solidez en defensa, la excelsitud de Nuno Sá y una mágica recta final de partido de Atencia y Sanadze finalizaron con la resistencia murciana.

El Cartagena tomó el pulso al choque desde las instancias iniciales. El excelso manejo de las situaciones ofensivas de Kobe Webster y la eficiencia del elenco visitante en el arte del triple, tres aciertos, distanciaron al cuadro visitante en el luminoso, 0-10.

La consistencia de Archange Izaw-Bolavie en la zona y la mejoría en la protección del aro propio redujeron la desventaja local. La aparición en el duelo de Vitor Faverani y la productividad en los lanzamientos de Adrià Domenech restablecieron la sólida renta para el bando cartagenero, 13-24.

En el segundo capítulo, el Palmer Basket acarició la perfección en el aspecto defensivo. Los discípulos de Lucas Victoriano minimizaron la fluidez en ataque de los visitantes y provocaron numerosas pérdidas al bloque albinegro. Ander Urdiain lideró la reacción del equipo turquesa con cinco puntos consecutivos. La robustez de Joshua Roberts en la pintura y la determinación de un brillante Nuno Sá confirmaron la remontada momentánea de los mallorquines, 37-35.

En la tercera entrega, Cartagena acrecentó de forma notable su precisión en las finalizaciones. El base estadounidense, Kobe Webster, recobró el control de la cadencia del enfrentamiento. El director de orquesta nacido en Indiana alimentó con criterio a sus compañeros y concedió a los pupilos de Félix Alonso la posibilidad de colocarse 16 puntos por encima en el electrónico. La incesante persistencia de Nuno Sá y el empuje de un Palau d’Esports de Son Moix entregado a sus jugadores mantuvieron al grupo con opciones, 47-57.

En el asalto final, el Palmer Basket lució personalidad en un instante de máxima tensión. La plantilla conducida por Lucas Victoriano rozó la excelencia en ambas partes de la cancha y consiguió ejecutar un parcial sin fisuras, 30-11. La firmeza bajo los tableros y la actividad en primera línea causaron muchas dificultades al oponente en su circulación de pelota.

Un infalible Duda Sanadze desde el 4,60 y la verticalidad de Hansel Atencia guiaron a la escuadra isleña hacia una victoria de entidad. La fortaleza física autorizó a los epígonos de Lucas Victoriano a superar al rival en la batalla por el rebote con suficiencia y a derrotar a Cartagena por 77-68. Nuno Sá, con 15 puntos, 9 rebotes y 23 créditos de valoración, emergió como el baloncestista más destacado del equipo.

Palmer Basket Mallorca Palma: Atencia (12), Sanadze (16), Chapela (3), Urdiain (10), Dike (1), Carralero (2), Sá (15), Izaw-Bolavie (7) y Roberts (11).

Grupo Caesa Seguros FC Cartagena CB: Davis (8), Polynice (4), Rivera (7), Martín (-), Webster (17), Idehen (-), Domenech (12), Faverani (8), Ayesa (3) y Svejcar (9).

Árbitros: Sánchez González, Martín Vázquez y Fanés Marginet.

Parciales: 13/24, 24/11, 10/22 y 30/11.