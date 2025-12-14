Real Madrid
Alavés – Real Madrid, en directo | Sigue en vivo online el minuto a minuto gratis el partido de la Liga
Sigue en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Alavés - Real Madrid de la Liga
Este Alavés Real Madrid corresponde a la jornada 16 de la Liga y se disputará en Mendizorroza
Xabi Alonso necesita una victoria porque su puesto está en juego
Xabi Alonso
El técnico del Real Madrid se la juega hoy contra el Alavés. Una derrota podría llevar al club a prescindir de sus servicios, por lo que hoy Xabi Alonso se la juega.
Dónde ver por TV el partido del Real Madrid
Este apasionante encuentro Alavés – Real Madrid se podrá ver por TV en directo a través de Dazn. Este es un canal de pago, por lo que debes saber que en DIARIO MADRIDISTA te lo ofreceremos en vivo online y en streaming gratis.
Todo preparado en Vitoria
Está todo listo en Mendizorroza para este partidazo de la jornada 16 de la Liga. En breves momentos conoceremos las alineaciones del Real Madrid y del Deportivo Alavés.
El Real Madrid ha viajado a Vitoria para afrontar un partido importante y decisivo, ya que un mal resultado frente al Alavés podría costarle caro a un Xabi Alonso que sigue siendo cuestionado. Los futbolistas merengues esperan poder levantarse tras las dos últimas derrotas, ya que llegan tras perder ante el Celta y contra el Manchester City. Delante tendrán a los pupilos de Eduardo Coudet, que esperan poder darle una alegría a sus aficionados en forma de sorpresa. Narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este apasionante Deportivo Alavés – Real Madrid.
Deportivo Alavés – Real Madrid, en directo
Así está la clasificación de la Liga
Ahora mismo la clasificación de la Liga está muy emocionante. El Barcelona es el actual líder del campeonato con 43 puntos y el Real Madrid es segundo con 36 en su casillero, por lo que esperan poder ganar hoy en Mendizorroza para dormir a cuatro puntitos de un conjunto azulgrana que este sábado ganó a Osasuna. El Villarreal va tercero, pero esta jornada no jugará porque su choque ante el Levante fue aplazado por las condiciones climatológicas. El Atlético sería cuarto con 34 unidades, por lo que si los de Xabi Alonso caen ante el Alavés no se distanciarían de los colchoneros.
Examen para Xabi Alonso
Como es sabido por todos, el Real Madrid no está atravesando un buen momento y su último mes y medio ha sido muy duro. Varios pinchazos en la Liga, incluida la derrota ante el Celta, le han hecho perder la primera posición. A ello habría que añadir los encuentros de Champions League que perdieron ante el Liverpool y Manchester City. Todo ello pone el foco en los jugadores, pero también en un Xabi Alonso que ha ido perdiendo la confianza de sus futbolistas, aunque todos hayan salido a respaldar al tolosarra.
Partidazo en Mendizorroza
¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Deportivo Alavés – Real Madrid que corresponde a la decimosexta jornada de la Liga y que se disputará en Mendizorroza. El estadio babazorro ya está listo para acoger este partidazo del campeonato liguero español en el que los de Concha Espina lucharán para llevarse los tres puntos. Eso sí, los vitorianos son conscientes de que su rival atraviesa un momento delicado y espera poder aprovecharse de ello.
¡Alineación del Real Madrid!
Ya conocemos el once escogido por Xabi Alonso para intentar ganar en Mendizorroza y ojo porque debuta un canterano. Esta es la alineación oficial del Real Madrid hoy contra el Alavés: Courtois; Valverde, Asencio, Rüdiger, Valdepeñas; Arda Güler, Tchouaméni, Bellingham; Rodrygo, Vinicius, Mbappé.