Alavés - Real Madrid, en directo | Sigue en vivo online el minuto a minuto gratis el partido de la Liga.

El Real Madrid ha viajado a Vitoria para afrontar un partido importante y decisivo, ya que un mal resultado frente al Alavés podría costarle caro a un Xabi Alonso que sigue siendo cuestionado. Los futbolistas merengues esperan poder levantarse tras las dos últimas derrotas, ya que llegan tras perder ante el Celta y contra el Manchester City. Delante tendrán a los pupilos de Eduardo Coudet, que esperan poder darle una alegría a sus aficionados en forma de sorpresa. Narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este apasionante Deportivo Alavés – Real Madrid.

Deportivo Alavés – Real Madrid, en directo

Así está la clasificación de la Liga

Ahora mismo la clasificación de la Liga está muy emocionante. El Barcelona es el actual líder del campeonato con 43 puntos y el Real Madrid es segundo con 36 en su casillero, por lo que esperan poder ganar hoy en Mendizorroza para dormir a cuatro puntitos de un conjunto azulgrana que este sábado ganó a Osasuna. El Villarreal va tercero, pero esta jornada no jugará porque su choque ante el Levante fue aplazado por las condiciones climatológicas. El Atlético sería cuarto con 34 unidades, por lo que si los de Xabi Alonso caen ante el Alavés no se distanciarían de los colchoneros.

Examen para Xabi Alonso

Como es sabido por todos, el Real Madrid no está atravesando un buen momento y su último mes y medio ha sido muy duro. Varios pinchazos en la Liga, incluida la derrota ante el Celta, le han hecho perder la primera posición. A ello habría que añadir los encuentros de Champions League que perdieron ante el Liverpool y Manchester City. Todo ello pone el foco en los jugadores, pero también en un Xabi Alonso que ha ido perdiendo la confianza de sus futbolistas, aunque todos hayan salido a respaldar al tolosarra.

Partidazo en Mendizorroza

¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Deportivo Alavés – Real Madrid que corresponde a la decimosexta jornada de la Liga y que se disputará en Mendizorroza. El estadio babazorro ya está listo para acoger este partidazo del campeonato liguero español en el que los de Concha Espina lucharán para llevarse los tres puntos. Eso sí, los vitorianos son conscientes de que su rival atraviesa un momento delicado y espera poder aprovecharse de ello.