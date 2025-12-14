Xabi Alonso será despedido como entrenador del Real Madrid si los blancos no son capaces de ganar al Alavés este domingo en Mendizorroza. La decisión tomada y el sustituto está decidido salvo sorpresa. En el caso de no ganar y tomar la decisión, Álvaro Arbeloa sería el técnico de primer equipo madridista como mínimo hasta final de 2025. Es decir, en los partidos contra el Talavera de la Reina de Copa del Rey y frente al Sevilla en la Liga.

«Llevo muchos años en el fútbol y no me sorprende nada de lo que pueda suceder. Son cosas normales y que van a volver a pasar en un futuro. Hay que afrontarlas con la responsabilidad del cargo y de lo que representamos y, a partir de ahí, trabajar para revertir la situación. No es algo que me sorprenda demasiado», aseguró en rueda de prensa el donostiarra. Una conferencia marcada por su futuro que terminó con el técnico muy molesto por algunas cuestiones.

El futuro de Xabi Alonso quedará marcado por lo que ocurra ante el Alavés. Y buena parte de la responsabilidad recae en los mismos que ahora creen que pueden sacarlo adelante: los jugadores. La gran incógnita es si la reacción llega a tiempo, ya que una derrota en Mendizorroza obligaría a activar un gabinete de crisis el lunes por la mañana o, incluso, en la misma noche del domingo, con comunicaciones directas entre tierras vascas y la capital de España. Perder en Vitoria supondría, casi con total seguridad, el final de la etapa del donostiarra como entrenador del Real Madrid.

Una victoria le daría aire

Un triunfo únicamente serviría para ganar algo de oxígeno hasta el próximo tropiezo, que podría producirse en cualquier momento. El Real Madrid está sostenido con alfileres y las lesiones se han cebado con el equipo blanco. Además, al elevado número de ausencias hay que añadir dos bajas más por sanción, ya que Álvaro Carreras y Fran García fueron expulsados en la jornada anterior frente al Celta.

Precisamente, uno de los principales motivos que han llevado a la directiva a aplazar cualquier decisión hasta el duelo de Vitoria es la cantidad de bajas que arrastra el Real Madrid. Los blancos afrontan el encuentro ante el Alavés sin Mendy, Carreras, Fran García, Trent Alexander-Arnold, Carvajal, Militao, Alaba y Camavinga. Por ello, los máximos responsables del área deportiva consideran que ningún entrenador, sea quien sea, puede hacerse cargo ahora mismo de un escenario tan complejo.