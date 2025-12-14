Alavés-Real Madrid: alerta de despido en Mendizorroza

El Real Madrid viaja a Vitoria para medirse al Alavés (21:00 horas) con nueve bajas, la duda de Mbappé y siendo plenamente conscientes de que, en caso de perder, Xabi Alonso dejará de ser el entrenador del equipo blanco. Los blancos llegan a este encuentro tras encadenar dos derrotas seguidas en el estadio Santiago Bernabéu ante Celta y Manchester City. El donostiarra se lo juega todo a una carta.

Lo que suceda con el futuro de Xabi Alonso lo dictará lo que suceda contra el Alavés. Y mucha culpa la tienen los mismos que ahora están convencidos de que pueden sacarlo adelante. Es decir, los jugadores. La duda es si ya es demasiado tarde, puesto que una derrota en Mendizorroza obligaría a formar un gabinete de crisis el lunes por la mañana o, posiblemente, en la misma noche del domingo, en comunicación entre tierras vascas y la capital de España. Caer en Vitoria sería, con total seguridad, el fin de la era del donostiarra como entrenador del Real Madrid.

Una victoria solo le permitiría coger aire hasta el siguiente pinchazo, que podría llegar en cualquier momento. El Real Madrid está cogido con pinzas y las lesiones se están cebando con los madridistas. Además, el próximo domingo, además de las ocho ausencias, hay que sumar las dos bajas por sanción, ya que Álvaro Carreras y Fran García fueron expulsados contra el Celta en la jornada anterior.

De hecho, uno de los grandes motivos que han llevado a la directiva a no tomar decisiones hasta Vitoria es la cantidad de bajas que tiene el Real Madrid. Los blancos se presentan ante el Alavés sin Mendy, Carreras, Fran García, Trent Alexander-Arnold, Carvajal, Militao, Alaba y Camavinga. Por este motivo, las tres personas que mandan en el club en el plano deportivo han decidido que un nuevo entrenador, sea quien sea, no puede hacerse cargo de una situación tan complicada.

Pendientes de Mbappé

Mbappé ha entrado en la convocatoria, pero su presencia en el once lo marcará la rodilla. El galo está tocado y es duda. Si no empieza de inicio, su posición la ocuparía un Gonzalo que ya fue titular contra el Manchester City, realizando un ejercicio de trabajo muy notable.

Por otro lado, la novedad en el lateral izquierdo podría ser Valdepeñas. El canterano apunta a titular en el costado zurdo, donde no están Fran García y Álvaro Carreras, sancionados, además de Mendy, lesionado. Tampoco está en la lista Camavinga.

Valdepeñas llegó a la cantera del Real Madrid en la temporada 2018/19 para formar parte del Infantil B y, aunque posteriormente se marchó al Leganés, regresó en la 2022/23. Desde entonces, ha ido subiendo escalones desde el Juvenil C hasta consolidarse esta campaña en el Castilla, a las órdenes de Arbeloa.

Con el Castilla, y dadas las circunstancias, ha actuado en este tiempo como central, acompañando a Joan Martínez desde que se ganó una titularidad indiscutible. Sin embargo, su posición natural es la de lateral izquierdo, el puesto en el que ahora Xabi Alonso necesita su concurso en el primer equipo. Se trata de un jugador rápido y con buen golpeo, del que hablan maravillas en La Fábrica y que apunta a tener un gran futuro en esa demarcación. En Vitoria tendrá su gran oportunidad con el primer equipo, en un partido de urgencias en el que la victoria es vital para el Real Madrid.

El Alavés quiere pescar

Enfrente estará un Alavés con mucho mejor ánimo que los blancos, gracias a sus dos últimas victorias consecutivas en Copa del Rey y en Liga, en casa ante la Real Sociedad. Los babazorros quieren convertir el triunfo del Real Madrid en San Mamés (0-3) en un oasis en el desierto reciente a domicilio del conjunto merengue, y para ello deben repetir triunfo en casa, algo que no consiguen desde septiembre del año pasado.

Esa última victoria contra la Real Sociedad cortó la depresión de tres derrotas seguidas en Liga contra Girona (1-0), Celta (0-1) y Barcelona (3-1), y ahora están instalados en la tranquila zona media de la tabla, a seis puntos de la zona europea. Aunque su asignatura pendiente es la regularidad, que puede construir a través de hacer fuerte Mendizorroza, donde este curso ha logrado 4 victorias en 8 partidos. Además, no vencen a los blancos desde octubre de 2018.

Respecto a las ausencias, la única duda es la de Jon Guridi, por lo que el Chacho Coudet tiene a toda su plantilla disponible. Por ello, no habrá muchas novedades en el once, y el técnico argentino seguirá confiando en un bloque al que vuelve tras sanción Antonio Blanco. Por las bandas, Calebe y Abde Rebbach parten con ventaja, mientras Carlos Vicente espera también su oportunidad.

Alavés – Real Madrid: posible once