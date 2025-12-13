Convocatoria del Real Madrid contra Alavés: Mbappé entra en la lista y Huijsen regresa

La convocatoria del Real Madrid para el encuentro contra el Alavés en Mendizorroza tiene como gran novedad la presencia de Mbappé. El francés sigue renqueante de las molestias que sufre en la rodilla derecha y que le impidieron jugar ni un solo minuto contra el Manchester City el pasado miércoles.

El Real Madrid está preocupado por la rodilla izquierda de Kylian Mbappé. El francés entró en la convocatoria para el encuentro contra el Manchester City con el fin de despistar e intimidar, pero tanto el jugador como Xabi Alonso sabían perfectamente que no iba a jugar ni un solo minuto. No lo hizo porque estaba lesionado. Participar en el encuentro contra los ingleses habría supuesto un riesgo para su físico, ya que podría haber agravado su dolencia, convirtiéndola en una lesión mucho más grave. Ahora la duda es si podrá jugar en Mendizorroza.

También hay que destacar el regreso de Dean Huijsen a la convocatoria tras superar las molestias musculares que le impidieron jugar contra Girona, Athletic, Celta y Manchester City. Rüdiger y Valverde también han superado sus problemas físicos y figuran en la lista.

En cuanto a las bajas, Xabi Alonso no podrá contar con nueve jugadores. Trent Alexander-Arnold, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy y Camavinga se pierden el partido por lesión, mientras que los sancionados son Álvaro Carreras, Fran García y Endrick. Además, en el apartado de canteranos, el técnico donostiarra ha citado a Joan Martínez, Valverdepeñas, Thiago Pitarch y Cesteros. Mestre hará de tercer portero.

El futuro de Xabi Alonso se juega en Vitoria. Si el Real Madrid no es capaz de sumar los tres puntos contra el Alavés, el entrenador será destituido. El club le concedió un partido más tras la derrota ante el Manchester City, pero cualquier resultado que no sea una victoria en Mendizorroza pondrá punto final a su etapa en la entidad madridista.

