Mbappé se entrena y apunta a Vitoria

El Real Madrid viajará este domingo a Vitoria, donde se medirá al Alavés, con nueve bajas. En la sesión previa al encuentro contra los vascos, Xabi Alonso no pudo contar con Carvajal, Trent Alexander-Arnold, Militao, Alaba, Fran García, Álvaro Carreras, Mendy, Endrick y Camavinga. Por lo tanto, los madridistas tendrán para este encuentro ausencias muy sensibles. La buena noticia es que Mbappé comenzó la sesión.

Mbappé, con molestias en la rodilla derecha, comenzó el entrenamiento al mismo ritmo que el resto de sus compañeros. El francés todavía está entre algodones, pero, en principio, viajará a Vitoria. La duda es si está listo para ser titular o no, ya que se perdió el encuentro contra el Manchester City y no se entrenó este viernes junto al resto de sus compañeros.

También fue importante para Xabi Alonso poder contar con Huijsen y Antonio Rüdiger. Ambos tratarán de estar contra el Alavés. El internacional español regresa tras superar una lesión muscular y el alemán después de forzar para jugar contra el Manchester City y no ejercitarse este viernes. Al igual que Valverde, ausente ayer por una sobrecarga. Todos deberían estar ante el Alavés.

En cuanto a los canteranos que han reforzado al primer equipo son Joan Martínez, Thiago Pitarch, Jorge Cestero y Víctor Valdepeñas. Este último, como contó OKDIARIO, apunta a titular en el lateral izquierdo, donde hay muchas ausencias.