Letales Mbappé y Rodrygo: rescatan al Real Madrid en Vitoria

Kylian Mbappé inauguró el marcador del Alavés-Real Madrid y Rodrygo anotó el 1-2. Un mermado jugador francés volvió a ver portería en Mendizorroza, en su regreso tras perderse el partido de Champions League contra el Manchester City por lesión. El delantero culminó una gran contra del Real Madrid con una jugada individual para batir a Antonio Sivera y hacer el 0-1 en el minuto 24 del encuentro.

El esfuerzo defensivo del Madrid tuvo su recompensa. Rodrygo robó en campo propio y cedió para Bellingham. El inglés avanzó unos metros y vio desmarcado a su izquierda a Mbappé y le puso el balón al espacio. Después de un gran control, el 10 del conjunto blanco puso la directa hacia el área. Una vez llegó al corazón del área, Kylian encaró a su par, se deshizo de él con un recorte hacia dentro y la puso en el palo largo, donde no pudo llegar Sivera.

Ya había avisado antes con un disparo que toca el travesaño por arriba y otro que se marchó alto. A pesar de sus problemas físicos, Mbappé estaba siendo el mejor del Real Madrid en el inicio del partido y el que más peligro llevaba a nivel ofensivo.

El Alavés igualó el marcador por medio de Carlos Vicente en el 68. Con algo de suspense, porque de inicio el tanto fue anulado por fuera de juego, pero el semiautomático corrigió la decisión y la diana de los babazorros subió al electrónico. Pero el Real Madrid reaccionó rápido y seis minutos después Rodrygo Goes devolvió la delantera a los blancos.

Gran internada en el área de Vinicius. El brasileño no estaba cuajando un buen partido, pero apareció cuando su equipo más le necesitaba. Se metió en el área, se fue de Jonny, al que dejó en el suelo con el regate, y se sacó un pase magistral para su compatriota. Rodrygo apareció en el punto de penalti para empujar ese balón al fondo de la portería, hacer el 1-2 y romper su sequía definitiva en Liga.