Los investigadores alertan: esto que contiene el aire y respiramos a diario es letal para todos los seres vivo

La dura alerta que lanzan los investigadores

Lo que contiene el aire que respiramos a diario y es letal

Tal y como nos explican los expertos de Medlineplus: «El aire que respiramos puede a veces contener pequeñas partículas llamadas material particulado (PM, por sus siglas en inglés). Estas partículas tienen diferentes formas y tamaños y están formadas por cientos de sustancias químicas diferentes. Algunas son muy pequeñas, de menos de 2.5 micrómetros. Se les conoce como PM2.5. No podemos ver estas partículas, pero podemos inhalarlas. Como grupo, las PM2.5 son responsables de la mayoría de los problemas de salud relacionados con la contaminación en los Estados Unidos. Sin embargo, no todas las PM2.5 son iguales. Algunas son particularmente tóxicas y el lugar donde vivimos puede marcar una gran diferencia en la calidad del aire que nos rodea».

Siguiendo con la misma explicación: «Muchas comunidades enfrentan una carga injusta por la mala calidad del aire, y las comunidades de color a menudo enfrentan la mayor exposición a PM2.5. Esta disparidad está vinculada a la segregación residencial racial, donde personas de diferentes razas viven en áreas separadas, a menudo debido a factores sociales, económicos o discriminatorios. Cuando estas áreas están expuestas a más contaminación, pueden aumentar los riesgos para la salud de las personas que viven allí.Un estudio de 2022 quería comprender cómo se distribuyen los componentes más tóxicos de las PM2,.5 en diferentes comunidades. Descubrieron que el aire en condados racialmente segregados, predominantemente de negros (en inglés) no solo tenían niveles más altos de PM2.5, sino que también tenían concentraciones más altas de metales tóxicos en comparación con el aire en comunidades racialmente integradas. Los niveles más altos de estos metales tóxicos fueron en su mayoría aquellos generados por los humanos (por ejemplo, de actividades industriales, quema de desechos y gases de escape de los automóviles). La exposición a ciertos metales tóxicos puede causar cáncer. También puede dañar el cerebro y el sistema nervioso. Esto significa que muchas comunidades de color respiran aire que no sólo está contaminado, sino que también está cargado de sustancias químicas nocivas».

Algunos expertos relacionan también estas partículas contaminantes con un mayor riesgo de demencias. Tenemos que empezar a prepararnos ante un cambio de tendencia que puede ser esencial. Con algunos detalles que quizás hasta la fecha no conocíamos. Es hora de saber qué puede pasar con este aire que respiramos y que debe estar lo más limpio posible.