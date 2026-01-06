Punto de no retorno para el Glaciar del Juicio Final: la ciencia alerta del destino no tan lejano

La ciencia lanza una importante alerta sobre el destino no tan lejano del famoso Glaciar del Juicio Final, uno de los más destacados de los últimos tiempos. Sin duda alguna, deberemos empezar a pensar en los efectos de este cambio climático que nos está afectando de lleno en estos días en los que todo puede acabar siendo posible. Con lo cual, habrá llegado ese momento de saber qué es lo que puede pasar en estos días que tenemos por delante.

Los expertos lanzan una dura advertencia de lo que puede pasar en estos días en los que todo puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Un giro radical que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que el futuro puede estar marcado por un aumento de las temperaturas que puede darnos más de una sorpresa inesperada. Por lo que, quizás hasta el momento no sabíamos lo que podríamos ver llegar, en este punto de no retorno del Glaciar del Juicio Final, todo puede ser posible.

La ciencia alerta del destino no tan lejano

El destino no tan lejano de un planeta que va cambiando por momentos. Lo que nos está esperando es un giro radical que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno en estos días en los que realmente todo puede acabar siendo posible. El cambio climático puede estar más cerca de lo que nos imaginaríamos.

Con la mirada puesta a una serie de detalles que pueden acabar siendo los que nos harán pensar en algunos detalles que pueden ser esenciales. Será el momento de apostar claramente por una ciencia que sabe bien qué pasará con un futuro en el que el planeta tierra nos dará más de una sorpresa.

Estaremos muy pendientes de algunos elementos que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. En estos días en los que cada detalle cuenta, tocará saber lo que realmente puede acabar siendo esencial. El cambio de tendencia que llega puede ser lo que nos afectará de lleno.

El destino no tan lejano de uno de los glaciares que está dando algunos detalles que pueden acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa del todo inesperado por lo que habrá llegado el momento de apostar por unos expertos que pueden ser esenciales.

Este es el punto de no retorno del Glaciar del Juicio Final

El Glaciar del Juicio Final ha llegado a un punto de no retorno por lo que, deberemos estar preparados para lo peor, en estos días en los que realmente todo puede acabar siendo clave. Un cambio de tendencia que puede ser clave, en estos días en los que el planeta llega a unas cifras que costará creer.

Tal y como explica un reciente artículo publicado en la revista de Ciencias del Espacio: «El glaciar Thwaites, una salida clave de la capa de hielo de la Antártida Occidental, está perdiendo hielo rápidamente. La incertidumbre en el comportamiento futuro del glaciar Thwaites constituye una de las principales incertidumbres en las proyecciones globales de aumento del nivel del mar. La plataforma de hielo oriental de Thwaites es una extensión flotante del glaciar Thwaites y está anclada por una cresta sumergida en su borde norte, llamada punto de fijación. Los puntos de fijación obstruyen el flujo del hielo, lo que también hace que se deforme, comprima y se fractue. En los últimos 20 años (2002-2022), la plataforma de hielo oriental de Thwaites (TEIS) ha experimentado un aumento significativo en la fracturación aguas arriba de su punto de fijación. Esta área se denomina «zona de cizallado», debido a la forma en que el hielo se deforma en respuesta. Usando imágenes satelitales y observaciones GPS, analizamos cómo evolucionaron las fracturas en las últimas dos décadas e identificamos su vínculo con los patrones cambiantes de flujo de hielo. Esto produjo dos ideas clave. Primero, las fracturas ocurrieron en dos etapas: la propagación inicial de fracturas largas paralelas al flujo de hielo, seguida de fracturas más pequeñas perpendiculares al flujo de hielo. En segundo lugar, demostramos que la desintegración de la zona de cizallamiento hace que la velocidad del flujo de hielo aguas arriba aumente en TEIS».

Siguiendo con la misma explicación: «La desintegración continua impulsada por el corte de la plataforma contra el punto de fijación ocurrió en dos etapas: propagación de grandes fracturas de corte aproximadamente paralelas al flujo anterior en el registro, seguida de la rápida formación de fracturas de tracción más pequeñas aproximadamente perpendiculares al flujo más adelante en el registro. También observamos perturbaciones de velocidad que se originan en la zona de corte y se propagan a través de la plataforma de hielo principal, demostrando observacionalmente el impacto directo que la desintegración de la zona de corte tiene en la dinámica del TEIS».