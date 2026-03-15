El fin del litio ha llegado: CATL y BYD lanzan la batería infinita que no se incendia y se carga en 10 minutos

CATL y BYD lanzan la batería infinita que no se incendia y que se carga en 10 minutos, el litio puede tener los días contado. Son tiempos de cambios que pueden acabar siendo lo que nos marcará de cerca, estos coches eléctricos que llegan con fuerza en estos días. El mundo entero se ha lanzado a por una serie de coches que son esenciales para el día a día en las ciudades, sin ninguna otra idea que una serie de situaciones que hasta la fecha no sabíamos. Es hora de conocer lo que puede pasar en estos días en los que cada detalle puede ser esencial en estos días que hasta la fecha nunca hubiéramos imaginado.

Es hora de conocer lo que puede esperarnos, con ciertos elementos que acabarán generando más de una sorpresa del todo inesperada. Un cambio de ciclo que, sin duda alguna, será lo que nos acompañará en unos días en los que cada detalle cuenta de una forma muy diferente. Los expertos no dudan en buscar todo tipo de sistemas que acabarán de darnos alguna que otra alegría inesperada en estos días en los que cada detalle contará de una forma muy diferente. Una batería sin la dependencia de litio es posible con estas marcas.

Ha llegado el fin del litio

Después de muchos días en los que quizás este tipo de elementos se han convertido en la antesala de algo más. Con la mirada puesta a una situación que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a poner en práctica y que puede ser esencial.

Un giro radical que hasta la fecha no sabíamos que pudiéramos tener con tanta intensidad. Estaremos muy pendientes de una situación que puede ser clave y que, quizás hasta la fecha nunca hubiéramos ni imaginado. Es hora de saber qué es lo que nos espera con estas baterías que parece que dependen en gran parte de un material difícil de encontrar.

Conocer que el fin del litio puede ser una realidad, es algo que deberemos tener en cuenta. Sobre todo, si descubrimos que estaremos ante unos materiales más baratos y accesibles, no sólo para los productores, sino también para los usuarios que deberán tener en mente este tipo de coche eléctrico accesible para todos.

CATL y BYD lanzan la batería infinita que no se incendia y se carga en 10 minutos

Sólo 10 minutos necesitas para cargar una batería infinita que llega de la mano de una serie de detalles que pueden acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa inesperada en estos días. Por lo que, habrá llegado este tipo de detalles que serán esenciales.

Los expertos de Electrip nos explican que: «CATL, una de las principales compañías de fabricación de baterías, anunció el pasado noviembre la segunda generación de sus baterías de ion sodio prometiendo lanzarlas este mismo 2025. La escala de fabricación es el principal hándicap al que se enfrentan y escollo para que —todavía— no sean todo lo económicas que prometen ser. Tampoco han llegado a afinar tanto la tecnología como para conseguir una densidad energética competitiva, aunque sus previsiones pasan por alcanzar los 200 Wh por kilogramo en los próximos años y comenzando la producción a gran escala en 2027. Hace sólo 3 meses, CATL presentó una batería que combina una de litio y otra de sodio como globo sonda. Está especialmente diseñada para vehículos híbridos enchufables y los denominados de autonomía extendida, proporcionando hasta 400 km y una carga rápida que le da hasta 280 km con sólo 10 minutos enchufado».

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Una de las particularidades de las baterías de sodio es su extraordinario rendimiento en condiciones de frío extremo, donde las de litio cojean. Según datos de la propia compañía, el rendimiento se mantiene hasta los 20 grados bajo cero y puede cargar con 30 grados en negativo. Pero CATL no está sola, la también china BYD dijo recientemente que han conseguido algunos progresos importantes en la reducción de costes de fabricación y se encuentran trabajando para levantar una gigafactoria de baterías de iones de sodio de 30 GWh».

Los mismos expertos nos explican que: «CATL y BYD no están solas en esto. Huawei, que por el momento no ha hecho mucho ruido en tema coche eléctrico, presentó en noviembre de 2022 una patente de batería de ion sodio. Lo último que se conoce sobre ellas es que la compañía se encuentra solucionando algunas de las pegas de esta química como la relativa baja eficiencia y los pocos ciclos de carga».