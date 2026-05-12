El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido explicaciones al ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ante las «gravísimas acusaciones que se le hacen» tras una investigación judicial por supuesto blanqueo de capitales. En esta línea, Feijóo ha garantizado que lo «sabrán todo».

Feijóo se refiere a las nuevas investigaciones judiciales que implican a Zapatero en operaciones de blanqueo de capitales a gran escala. El ex presidente del Gobierno habría movido los fondos por varios países con la ayuda de sociedades pantalla y testaferros.

«Ha degradado todo y lo han corrompido todo, antes y ahora», ha enfatizado en un mitin por las elecciones andaluzas en Tomares, Sevilla. Señala que «hoy» se han «enterado de muchas cosas y empieza a haber muchas sospechas sobre el presidente Zapatero». «No hay mejor honor que ser presidente del Gobierno. Sánchez lo ha degradado por completo y Zapatero lo ha usado para arrastrar la imagen de España y, al parecer, también para llenarse de dinero sucio», ha dicho.

Por eso, Feijóo ha afirmado que Zapatero tiene que «responder ante las gravísimas acusaciones que se le hacen» y hacerlo «delante de los españoles». «¿Qué se deben Sánchez y Zapatero? Hoy por ti, mañana por mí. Lo sabremos todo», ha manifestado.

Por ello, recalca que este domingo hay que «elegir en consecuencia» en las urnas. «El domingo vamos a elegir en consecuencia; no es de recibo lo que estamos leyendo, lo que estamos escuchando y lo que nos tememos que hay detrás», ha dicho.

El partido de Feijóo pode saber si ha mediado Zapatero con el Gobierno de España y otras administraciones públicas socialistas «en favor de empresas para obtener ayudas, subvenciones o contratos». Además, pregunta qué hará el Ejecutivo «si se confirma la existencia de las investigaciones» sobre el expresidente del Gobierno y «hay sólidos indicios de actividad criminal». «¿Va a dimitir el Gobierno por su permanente apoyo al expresidente Zapatero en todas sus actividades?», interpela.