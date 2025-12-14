Por segundo año, Inditex ha vuelto a confiar en Quesos Quevedo para formar parte de sus tradicionales cestas de Navidad. En esta ocasión, serán 55.000 unidades de su queso Quevedito las que llegarán a 55.000 familias en toda España, consolidando así una colaboración que pone en valor la calidad y el saber hacer de la producción artesanal de Valladolid.

Un producto con identidad propia

El Quevedito es uno de los quesos más emblemáticos de la casa. Elaborado con leche pasteurizada de vaca y oveja, destaca por su textura suave y mantecoso, con un sabor equilibrado y elegante, fruto de una maduración de entre 3 y 4 meses. Su formato cilíndrico y su versatilidad lo convierten en un producto ideal tanto para los amantes del queso como para quienes buscan un detalle gourmet en sus celebraciones.

«Cada Quevedito lleva detrás el mismo cuidado que ponemos en todos nuestros quesos: selección de materias primas locales, control exhaustivo de calidad y un proceso artesanal que respeta la tradición», destacan desde Quesos Quevedo.

Una colaboración que impulsa el producto local

Que una compañía de la dimensión de Inditex vuelva a elegir a una quesería vallisoletana no solo es un reconocimiento al trabajo bien hecho, sino también un impulso para la visibilidad del producto local y artesanal. «Es un orgullo enorme que nuestros quesos formen parte de un regalo tan esperado cada Navidad. Significa que lo hecho con mimo y autenticidad sigue teniendo su espacio, incluso en proyectos de gran escala», explican desde la marca.

La inclusión de 55.000 unidades supone un reto logístico y productivo importante, que ha requerido reforzar la producción sin perder la esencia artesanal que caracteriza a Quesos Quevedo. Cada pieza ha sido elaborada, madurada y envasada bajo estrictos estándares de calidad para garantizar que llegue en perfectas condiciones a las mesas de las familias.

Valladolid en las cestas de Navidad de Inditex

Esta nueva colaboración con las cestas de Navidad de Inditex refuerza el compromiso de Quesos Quevedo con su tierra y su gente. Desde su obrador y sus tiendas en C/ Doctrinos 10 y Plaza España 6 (Valladolid), la marca sigue trabajando para que los quesos artesanos de la provincia sigan ganando presencia nacional.

En años anteriores, Inditex ya apostó por incluir en sus cestas el Queso Adictivo Crema de Quesos Quevedo, una propuesta que tuvo una excelente acogida entre los destinatarios. Ahora, con el Quevedito como protagonista, la historia continúa con el mismo objetivo: llevar el sabor artesanal de Valladolid a los hogares de toda España.