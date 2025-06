Ni ‘Friends’ ni ‘The Big Bang Theory’: la nueva serie de comedia de la que todos hablan y que necesitas ver

La serie Friends se ha convertido en la preferida de toda una generación que se vio reflejada en las aventuras de este grupo de inseparables amigos. El próximo 2 de julio la plataforma de streaming Disney+ va a estrenar una nueva serie llamada Adults que pretende convertirse en la heredera de la divertida comedia Friends y que cuenta la historia de un grupo de amigos que está intentando sobrevivir al paso de los veinte a los treinta años en Nueva York. Una nueva serie de comedia de FX creada por Ben Kronengold y Rebecca Shaw y puede ser una buena opción para pasar un rato divertido este verano. Los protagonistas son cinco amigos: Samir (Malik Elassal), Billie (Lucy Freyer), Paul Baker (Jack Innanen), Issa (Amita Rao) y Anton (Owen Thiele). Todos conviven en la casa de la infancia de Samir y comparten sus alegrías, sus penas, sus ansiedades, sus preocupaciones y también la nevera y el cepillo de dientes.

Además de esta nueva serie, otras muchas han intentado emular el espíritu de Friends en cuanto a intentar reflejar ese complicado momento del paso de la juventud a la edad adulta. Destacan por ejemplo la genial Cómo conocí a vuestra madre, Girls, New Girl, Master of None o The Big Bang Theory. Los protagonistas de esta última serie han también enamorado a toda una generación de jóvenes que se han visto reflejados en la vida de estos jóvenes genios. En la nueva serie Adults veremos a sus protagonistas compartiendo comidas y cenas, conversaciones, trayectos en metro o el sillón para ver juntos películas o series.

La serie Adults cuenta con 8 episodios que estarán todos disponibles el 2 de julio y ha sido creada por Ben Kronengold y Rebecca Shaw (The Tonight Show Starring Jimmy Fallon). Además, ha contado con un equipo creativo formado por figuras destacadas de la comedia de FX como Nick Kroll (Big Mouth, The League), Stefani Robinson (Atlanta, Lo que hacemos en las sombras), Sarah Naftalis (Lo que hacemos en las sombras) y Jonathan Krisel (Baskets, English Teacher). Además, Alicia Van Couvering (Tiny Furniture, Colegas de copas) también ejerce de productora ejecutiva con el sello Good At Business de Kroll.

¿Qué ocurre en la serie de comedia Adults?

Esta serie que se estrenará en Disney+ intenta reflejar los que significa según la sinopsis tener entre veinte y treinta años hoy en día, la presión de “tenerlo todo resuelto” y la certeza de que nadie lo tiene. Una serie, según Disney+, «perfecta para maratonear, sentirte reflejado o, simplemente, reírte del caos que significa crecer entre las redes sociales y amores poco convencionales».

Sus cinco protagonistas son un grupo de veinteañeros que viven en la casa de la infancia de Samir en el barrio de Queens en Nueva York que intentan ser buenas personas, a pesar de que aún no son ni «buenas» ni «personas». Estos cinco jóvenes son Samir, Billie, Paul Baker, Issa y Anton irán compartiendo sus alegrías y sus penas, sus logros y fracasos.

Al igual que en Friends, la serie se centrará en los momentos embarazosos y los conflictos que se van encontrando en el día a día en ese paso de la juventud a la vida adulta. Según Disney+: «Ya sea intentando progresar en el trabajo, lidiando con el sistema de salud, organizando una cena o teniendo citas en plena era digital, el grupo descubre que nada en el mundo real es sencillo y que, por lo general, sus buenas intenciones suelen empeorar las cosas·».

El reparto de esta serie de comedia

Los protagonistas de esta serie son los actores Malik Elassal que da vida a Samir, Lucy Freyer a Billie, Jack Innanen a Paul Baker, Amita Rao a Issa y Owen Thiele a Anton. Estos actores no son muy conocidos salvo Malik Elassal al que hemos visto en Resident Alien (2021) o Fortunate Son (2020). Además, esta serie de comedia ha contado en su primera temporada a las siguientes estrellas invitadas: Charlie Cox, Julia Fox, D’Arcy Carden, Grace Kuhlenschmidt, John Reynolds y Ray Nicholson.

Esta serie es uno de los estrenos más esperados para 2025 en Disney+ que ha apostado por esta original comedia que pretende emular a la famosa Friends. También van a llegar a la plataforma de streaming Ladrones: La tiara de Santa Águeda el 13 de junio, Ironheart el 25 de junio y la temporada 4 de The Bear el 26 de junio.

En suma, la serie Adults puede a ser una buena opción para pasar un rato divertido las tardes del verano con una comedia desenfadada sobre el paso de la juventud a la edad adulta. Una emotiva serie que, aunque tenemos que esperar a ver al menos los primeros episodios, ya por el tráiler, que podéis ver a continuación, tiene al menos pinta de original y divertida.