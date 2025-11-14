El cantante C Tangana será padre por primera vez junto a su novia Rocío
Feliz anunciamiento
C Tangana está de enhorabuena. Considerado como uno de los artistas españoles más reconocidos en todo el mundo, está viviendo uno de los instantes más especiales de su vida a nivel personal. Entre otras cuestiones, porque se ha hecho público que va a ser padre junto a su pareja, Rocío Aguirre. La propia fotógrafa chilena ha sido la encargada de dar a conocer esta noticia a través de la publicación de una fotografía en la que aparece con su tripita de embarazada. Lejos de que todo quede ahí, la joven escribió el siguiente mensaje: «Las guagüitas vienen con la marraqueta bajo el brazo, dicen». Se trata de una imagen verdaderamente especial, puesto que estamos ante un autorretrato en el que se ven varias cajas al fondo, que podría indicar que está inmersa en una mudanza o, incluso, en la preparación del cuarto del bebé que está esperando.
Debemos tener en cuenta que la relación sentimental de Antón Álvarez (nombre real de C Tangana) y Rocío Aguirre, ambos de 35 años, comenzó hace aproximadamente cinco años. Los dos se conocieron en un bar en 2019, solo dos semanas antes de que ella regresase a su país natal, a Chile. La fotógrafa había aterrizado en España con la intención de formarse, pero también para hacer contactos para poder trabajar en su gran pasión. En un momento dado, ambos coincidieron en México pero, por la pandemia, acabaron confinados en este país. A pesar de lo complicada que era la situación, lo cierto es que esto les unió para siempre. Es más, fue allí donde rodaron el documental Vuelve a casa, en cuyo último capítulo el artista presenta a Rocío. Fue en ese momento cuando los seguidores de C Tangana empezaron a sospechar de su relación.
Aun así, no fue hasta el verano de 2020 cuando oficializaron su relación e hicieron público que estaban juntos. Desde entonces, ambos han mantenido la relación alejada de la opinión pública. De hecho, en una entrevista con S Moda, la propia Rocío Aguirre aseguró que, a pesar de aparecer en ese documental, no quería que su noviazgo fuese público.
«Me gusta tener una relación sagrada», comenzó en la mencionada charla, y añadió: «Incluso hemos decidido no trabajar juntos por lo mismo, para que no nos afecte nada externo». Cabe destacar que, a pesar de mantener un vínculo prácticamente hermético para los focos, la fotógrafa también aparece en Esta ambición desmedida, el documental del cantante que se proyectó en el Festival de San Sebastián.
De hecho, en este proyecto audiovisual, ambos nos hacen testigos de cómo Rocío no duda en acompañar a Antón en la que, hasta el momento, es la gira más sorprendente e importante de su vida, a nivel personal y profesional. Ahora, juntos, comienzan una de las etapas más emocionantes: ser padres. ¡Enhorabuena, pareja!
Temas:
- Embarazos de famosas
- Música