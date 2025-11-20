Galicia ha desplegado su alfombra roja para acoger una fiesta organizada por Marta Ortega. La presidenta no ejecutiva del grupo Inditex ha reunido a referentes del mundo de la cultura, el arte y la moda en el marco de la inauguración de la exposición Wonderland de la Fundación Marta Ortega, a la que han acudido rostros de la talla de C Tangana, Annie Leibovitz, Linda Evangelista o Eugenia Silva. Una sala que estará abierta al público el próximo sábado 22 de noviembre.

Marta Ortega, anfitriona de celebrities en Galicia

Más allá de su labor como presidenta en la empresa que fundó Amancio Ortega, Marta está muy comprometida con la fundación que lleva su nombre y que, ahora, ha recogido fotos históricas de Annie Leibovitz -que el pasado mes de febrero descubrió los retratos que hizo de Felipe VI y la Reina Letizia-. Entre ellas, la de Demi Moore posando embarazada en 1991 o la sesión que le hizo a Isabel II en 2007.

Un acontecimiento que ha reunido a algunas estrellas del país -y también internacionales-, que este pasado miércoles 19 derrocharon glamour en La Coruña.

Así ha sido la cena de gala organizada por Marta Ortega en La Coruña. (Fotos: Redes Sociales)

Entre los invitados destacó C Tangana, que estuvo acompañado en esta ocasión por su novia, Rocío Aguirre, con la que acaba de anunciar que esperan su primer hijo. Aunque si bien es cierto que el artista es muy hermético a la hora de abrir esta parcela de su vida personal, ha querido que la madre de su primogénito también acuda a este evento. La futura mamá ha posado junto a su pareja y, además, ha dejado ver su silueta premamá con un jersey de cuello alto entallado que ha combinado con un abrigo muy similar al que lució su novio durante la promoción de El Madrileño.

Tras la inauguración de la exposición, se sirvió una cena de gala. (Fotos: Redes Sociales)

A esta presentación también acudieron otros rostros como el modelo Jon Kortajarena, el estilista Karl Templer, el fotógrafo británico Philippe Garner, los arquitectos David Chipperfield y Vincent Van Duysen o el director de cine Luca Guadagnino. También la modelo Eugenia Silva, que recientemente anunció que padecía un problema de salud. «Estas fotos os la hice para compartir lo que no siempre se muestra. Hace unos días me operaron por una lesiones debidas a una artrosis severa en la cadera. Me han puesto una prótesis de titanio. Era necesario. El dolor ya no me permitía seguir con mi ritmo habitual», escribió. Precisamente, la maniquí ha sido la encargada de compartir en su perfil social algunas imágenes de esta velada.

Para esta ocasión tan especial -al igual que en su boda con Carlos Torreta-, Marta Ortega confió en el chef Albert Adrià, que junto a Marcelo Tejedor, se encargaron del menú de la cena, protagonizado por una merluza de Celeiro y varios aperitivos.