Annie Leibovitz ha coincidido en varias ocasiones con los Reyes don Felipe y doña Letizia. La última de ellas, hace apenas unas semanas, en la visita a los retratos que ella misma realizó de Sus Majestades para la colección del Banco de España hace un año y que vieron la luz en el mes de noviembre.

Dos espectaculares fotografías concebidas como un díptico, en las que hay continuidad en la escena, pero que también se tienen entidad individual. En las imágenes, don Felipe posa vestido de uniforme y mirando al horizonte, mientras se apoya ligeramente en una mesa. Por su parte, la Reina Letizia aparece vestida con dos piezas de Cristóbal Balenciaga cedidas por la Fundación Antoni de Montpalau, sin tiara y con algunas de las joyas del lote de pasar. Ella sí que mira a la cámara y la luz entra en la escena precisamente por detrás de la consorte.

Los Reyes con Annie Leibovitz. (Foto: Gtres)

Aunque las fotografías se realizaron en febrero de 2024 en el Salón Gasparini del Palacio Real, no fue hasta el mes de noviembre cuando el Banco de España las expuso en público, como parte de una muestra que lleva el título de La tiranía de Cronos. Los dos retratos no son fotografías oficiales de la Casa de S.M. el Rey, sino que forman parte de la colección de la citada institución, junto con el retrato que se hizo al entonces gobernador, Pablo Hernández de Cos.

Hasta finales de febrero los Reyes don Felipe y doña Letizia no visitaron la muestra. Una visita en la que coincidieron de nuevo con la fotógrafa Annie Leibovitz, con la que se mostraron muy cercanos y cómplices. Ahora la responsable de los retratos se ha pronunciado sobre este encuentro y sobre lo que supuso poder inmortalizar a Sus Majestades.

Retratos del Rey Felipe VI y la Reina Letizia realizados por Annie Leibovitz. (Foto: Gtres)

Las palabras de Leibovitz

Ha sido en unas declaraciones a la edición española de la revista Vanity Fair, justo después de su encuentro con los Reyes. Leibovitz conoció a don Felipe y a doña Letizia hace más de una década, cuando se le concedió el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades. En aquel momento todavía no se había producido el relevo en la institución.

La fotógrafa ha comentado que se le ofrecieron varias localizaciones, pero que fue ella la que decidió elegir el Salón Gasparini a pesar de que resulta una sala muy recargada: «Es verdad que, si ves esa sala, no querrías hacer una foto allí, porque contiene mucha información. Pero al mismo tiempo pensé que representaba muy bien a España y su forma de vida, por su exuberancia, y me pareció fascinante», ha dicho Leibovitz, que ha recalcado que ha tenido muy presente la historia y la tradición española.

Los Reyes con Annie Leibovitz. (Foto: Gtres)

Sobre todo, en el caso del Rey Felipe por el papel que representa: “Es una figura muy tradicional. Vi muchas pinturas de sus ancestros”, ha dicho la artista. Para la Reina Letizia se tomó más libertades: “Me parecía que es una mujer moderna a la que podía dar un tratamiento distinto, sin que dejara de ser la Reina”.

Una de las cosas que más se ha comentado es que el monarca aparece en una zona muy oscura mientras que toda la luz se concentra en doña Letizia: «Es cierto que, como la luz cruza las dos fotos y el Rey está en la zona más oscura, parece que lleva más peso sobre sus hombros. Así que quería que estuviera serio. A la Reina se le permite tener más libertad, y la luz está de su lado, así que hay más optimismo, porque es una mujer fresca y moderna con su propia personalidad», ha asegurado Leibovitz. «Creo que el Rey resulta más interesante con la reina, y la reina con el rey. Parece que se necesitan mutuamente».

La fotógrafa ha insistido en que los Reyes forman un gran equipo y que el Rey necesita a la Reina y ésta al Rey, no solamente en los retratos, sino en la vida en general. «Al ver las fotos, tengo la impresión de que es así en la vida. La Reina me ha dicho antes que esperaba algo menos tradicional, más en mi estilo. Por eso me eligieron, claro, pero es que ocurre que estoy demasiado interesada en la historia», ha revelado Leibovitz.