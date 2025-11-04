Amancio Ortega vuelve a liderar la lista Forbes de las 100 personas más rica de España en 2025. El fundador y mayor accionista de Inditex tiene un patrimonio de 109.900 millones de euros -que ha disminuido con respecto al 2024, ya que tenía una riqueza de 131.680 millones-. Tras el empresario gallego se encuentra su hija Sandra Ortega, con un patrimonio de 10 millones de euros -una cantidad inferior a la del año anterior, que fue de 10.700 millones-. Una cifra que le aleja en números de su hermana Marta, que tiene menos acciones en Inditex pese a ser la presidenta no ejecutiva.

La primogénita de Amancio Ortega, además de ser la segunda accionista de Inditex con un 5%, también forma parte de Rosp Corunna -cuyos beneficios obtenidos han sido de 300 millones-, una sociedad inmobiliaria, y de Pharma Mar -la empresa en la que ha ganado 264 millones de euros en dividendos-, donde es accionista. De ahí que la mayor de las hijas del fundador de Inditex sea la la número dos de este ranking.

Amancio Ortega saliendo de un yate. (Foto: Gtres)

El patrimonio de Marta Ortega, inferior al de su hermana mayor

Quien no consta en la lista de las 100 personas más ricas del 2025 es Marta Ortega, que tiene el 0,0014% de acciones de la empresa familiar en la que ejerce como presidenta no ejecutiva.

Sandra Ortega, la hija mayor de Amancio, en 2013. (Foto: Gtres)

La pequeña de las hijas de Amancio, por su parte, sí que aparece en las 100 mujeres de España más poderosas -concretamente en el puesto 92 de la lista y que le aleja en 90 puestos de su hermana Sandra, que sigue a la cabeza entre las mujeres de la élite económica- y cuya fortuna ha ascendido en 75 millones de euros.

A pesar de que el patrimonio de Marta es inferior al de su hermana mayor, la empresaria tiene una cantidad suficiente para mantener su vida de lujo y su imperio inmobiliario -en el que consta el Pozo de Aián, valorado en 3 millones de euros, su ático en el barrio de Justicia, de 10 millones, o su jet privado, de 65 millones o el Project 2024, el yate de 200 millones que pertenece a su padre y que también disfruta-.

Marta Ortega, la pequeña de las hijas de Amancio y presidenta no ejecutiva de Inditex. (Foto: Gtres)

La otra gran beneficiaria del negocio de Amancio Ortega

De esta manera, la familia Ortega -un año más- se posiciona como la más rica de España. De hecho, además de Amancio y sus hijas, Dolores Ortega -sobrina del empresario con mayor patrimonio en España y casada con Juan Carlos Rodríguez Cebrián, que fue director general de Inditex entre 1997 y 2005-, junto a su madre -Primitiva Renedo-, es la tercera accionista del conglomerado familiar con un 1% de las acciones de la compañía. La fortuna de la hija del hermano fallecido de Amancio se ha reducido en alrededor 100 millones en 2025. Por su parte, Dolores -además de formar parte de la empresa que fundó su tío-, también es accionista mayoritaria de Marlolan y propietaria de la inmobiliaria Altramud.