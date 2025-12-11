El Real Madrid revoluciona la venta de abonos para volver a llenar el Palacio

El Real Madrid de baloncesto se mueve para revitalizar la asistencia de público en sus partidos como local. Después de más de una década en la que no se han puesto a la venta nuevos abonos para el público del Palacio de los Deportes -ahora Movistar Arena- el club ha lanzado una nueva iniciativa en esta dirección. El Real Madrid pondrá a la venta nuevos abonos para el periodo entre enero y junio de 2026, en tres zonas del pabellón y «hasta agotar localidades».

Los precios para estos abonos de media temporada van desde los 230 hasta los 230 euros. El abono en Lateral Planta 2 Superior cuenta con un precio de 330 euros, con opciones más económicas en Fondo Planta 4 (245) y Fondo Planta 6 (230). La adquisición de estos nuevos abonos ya está disponible para Socios y ‘Madridistas Premium’, y se espera que también lo esté para el público general el viernes 12 de diciembre a partir de las 12:00 horas. Estas entradas, además, son digitales y transferibles.

El calendario del baloncesto europeo aumenta en exigencia y en número de partidos cada año. El Real Madrid disputó una cifra récord de 88 partidos la pasada campaña, pese a no alcanzar la Final Four de la Euroliga y sólo perder un encuentro en los playoffs de la Liga Endesa. Esta temporada, el número de encuentros fijos irá a más. La Euroliga ha aumentado en dos su número de participantes, lo que garantiza cuatro partidos más de la fase regular. Este es también uno de los motivos de que la asistencia de público al Palacio se haya resentido en los últimos tiempos. Una saturación de calendario que, a su vez, reduce la importancia de cada partido.

Con una media cercana al 50% de asistencia en Liga Endesa y en torno al 70% en Euroliga, el Real Madrid pretende dar vida a un público madridista que se hace notar cuando el equipo responde. Entre enero y julio del próximo año, el conjunto merengue disputará un total de 21 partidos como local. Una cifra que se podría disparar al sumar los de un hipotético cruce -y/o Play-In- de Euroliga y los Playoffs de la Liga Endesa. Con el nuevo abono más económico, cada uno de estos 21 partidos tendría un precio de 10,95 euros. La opción más cara, con mejor visibilidad, se iría a los 15,70 euros por encuentro.

El Real Madrid prepara la visita de Baskonia

El trepidante ritmo de la temporada baloncestística no deja respiro para los equipos que disputan competición europea. Es el caso de Real Madrid y Baskonia, que se miden esta noche (21:00 horas) en el Movistar Arena en la jornada 15 de la Euroliga. El equipo que dirige Sergio Scariolo llega en un momento dulce, inmerso en una racha de seis victorias seguidas. Los merengues regresan ante su público tras cuatro triunfos consecutivos a domicilio, uno de los principales debes del equipo en los primeros compases de la temporada. Ante un Baskonia que aún no ha sumado como visitante en Euroliga, el Real Madrid tratará de continuar su asalto a los puestos de Playoff.