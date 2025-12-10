Pablo Laso vuelve a los banquillos: entrenará al Anadolu Efes de la Euroliga

Pablo Laso regresa a los banquillos de la Euroliga. El entrenador vitoriano está cerca de firmar por el Anadolu Efes turco, equipo que despidió a finales de noviembre al técnico Igor Kokoskov. Si se confirma su fichaje por el conjunto otomano, Laso sumaría su cuarta experiencia en un banquillo Euroliga tras Real Madrid, Bayern de Múnich y Baskonia; seis meses después de su último partido con el equipo vitoriano.

El que fuera entrenador merengue durante 11 temporadas tendrá la complicada misión de revitalizar a uno de los clubes más decepcionantes del curso. El Anadolu Efes ocupa la decimoséptima posición -de 20 equipos- en la Euroliga tras caer en la última jornada ante el Real Madrid y situarse con un balance de cinco victorias y nueve derrotas. El siguiente compromiso del conjunto de Estambul es ante otro equipo español como Valencia Basket.

Las situación tampoco es buena en el campeonato local. El Efes ocupa la cuarta plaza en la Super Liga turca, con seis triunfos y cuatro derrotas. El conjunto que dirigirá Pablo Laso se sitúa muy lejos de los números de sus principales locales, como Besiktas (10-0), Fenerbahce (9-1) y Bahcesehir (9-1). Los números, sumando ambas competiciones, colocan al Anadolu Efes en un contexto complicado. La racha asciende a cuatro derrotas seguidas, y a ocho en los últimos diez partidos.

Pablo Laso, además, contará con la baja de la gran estrella del equipo. Shane Larkin se perderá los dos próximos meses por lesión, lo que complicará los primeros pasos del vitoriano en su nuevo equipo. Una ausencia que se suma a la de otro referente del equipo como PJ Dozier, que sigue recuperándose de un desgarro en el muslo derecho que sufrió el pasado noviembre.

Con el cambio de entrenador, Anadolu Efes pretende enderezar el rumbo de una plantilla confeccionada para pelear entre los mejores de la Euroliga. En verano llegaron fichajes de renombre como Cordinier, Loyd o Kai Jones; que se sumaron a lo que ya había en plantilla: Larkin, Dozier, Poirier… Laso tendrá la misión de devolver al camino de la victoria a un equipo que se reforzó con el objetivo de pelar con su gran rival, un Fenerbahce que defiende el título de la Euroliga y que cuenta con un ‘viejo enemigo’ de Pablo Laso como el ex técnico culé Sarunas Jasikevicius.

Pablo Laso y el ‘baile’ de banquillos de la Euroliga

La nueva Euroliga no tiene compasión con los banquillos. Antes de la llegada del ecuador de la competición, varios técnicos de renombre han dejado sus cargos. Los más relevantes han sido las dimisiones de Zeljko Obradovic y Ettore Messina, dos de los técnicos más exitosos de la historia del baloncesto europeo. A ellos se sumó Igor Kokoskov, al que sustituirá Laso en el Anadolu Efes. Después de 14 jornadas, un total de cinco entrenadores -un 25% del total- han dejado el banquillo que ocupaban.

El segundo en caer fue Joan Peñarroya, ex técnico del Barcelona. El entrenador español podría encontrar acomodo pronto, ya que en Serbia le sitúan como uno de los candidatos a relevar a Obradovic en el banquillo del Partizan de Belgrado. Pese a los rumores, el club serbio ha emitido un comunicado en el que desmiente que se haya firmado a ningún entrenador antes del esperado duelo ante Estrella Roja.