El Real Madrid ganó su octavo partido en la Euroliga este jueves al Anadolu Efes en Estambul, un triunfo que ya le permite mirar a la zona alta al colocarse con nueve, los mismos que los tres primeros clasificados, que aún tienen que jugar. Los de Sergio Scariolo supieron sufrir para llevarse un duelo igualado durante los 40 minutos en el que Mario Hezonja fue el mejor con 22 puntos (4/6 en triples), cuatro rebotes, tres asistencias y 18 de valoración.

El croata lideró a los blancos desde el principio, apareciendo justo cuando se necesitaba en cada momento comprometido, demostrando un día más la seriedad de sus últimas actuaciones. El gran primer cuarto de Hezonja espabiló a las estrellas de Anadolu para que brotase un choque de poder a poder entre dos equipos alejados en este momento de la zona alta. Ni los turcos ni los blancos lograron despegarse en todo el partido.

Tal fue la igualdad que la máxima ventaja fue de seis puntos a favor de Efes en el minuto 21 (43-37) y del Real Madrid en el resultado final (75-81). El intercambio de golpes llegó hasta el último cuarto. El equipo blanco supo frenar un arreón peligroso de Anadolu, sostenido por un descomunal Rolands Smits (21 puntos, tres rebotes, tres asistencias y 24 de valoración) en su mejor actuación en la Euroliga.

Y lo hizo gracias a Usman Garuba, que aguantó las ventajas con dos taponazos, especialmente el segundo sobre Ercan Osmani, y grandes defensas que permitieron a los blancos coger aire escapándose hasta el 69-74. El internacional turco respondió con su cuarto triple (de cuatro intentados) y apretó más aún el encuentro, pero Campazzo replicó el lanzamiento, acertó y puso de nuevo el +5 para el Real Madrid a falta de minuto y medio.

Garuba ‘decide’ el Anadolu-Real Madrid

Rodrigue Beaubois erró con mucho tiempo para tirar y los árbitros pitaron una falta en ataque incomprensible de Hezonja sobre Nick Weiler-Babb, mejor defensor de la pasada Euroliga, que daba vida a Anadolu. Pero la sentencia ya era para los blancos, con otra oportunidad de Isaia Cordinier desaprovechada en un choque de tres con Garuba. Triunfo que vuelve a llenar de moral a los de Scariolo de cara al sprint final de 2025: 10 partidos en 28 días.