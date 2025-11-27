Semana de furia en la Euroliga: tres técnicos fulminados y uno de ellos el próximo rival del Real Madrid

Semana de cambios en los banquillos en la Euroliga. Tres entrenadores de la máxima competición de clubes han dejado su cargo en los últimos cuatro días. El último ha sido Igor Kokoskov, técnico de Anadolu Efes, despedido por el club turco a una semana de recibir al Real Madrid en la jornada 14 de la competición continental. La semana comenzó con las dimisiones de Ettore Messina y Zeljko Obradovic en Armani Milán y Partizán de Belgrado, respectivamente.

La Euroliga más exigente desde el cambio de formato que cumple una década esta temporada se ha cobrado varias víctimas en los banquillos. Con la ampliación a 20 equipos, la liga regular ha apretado aún más el ya de por sí comprimido calendario del baloncesto europeo. Las 38 fechas de la primera fase de la Euroliga, obligan a una mayor cantidad de semanas con doble jornada y provocan diagnósticos tempranos en los equipos. Es el caso de un Anadolu Efes que firmaba un balance de cinco victorias y ocho derrotas tras 13 partidos de Euroliga con Kokoskov a los mandos.

El técnico serbio había vuelto a los mandos de un banquillo este verano después de cuatro temporadas consecutivas como asistente en la NBA. Precisamente en la liga norteamericana pasó a la historia como el primer europeo en dirigir un equipo de la NBA. Kokoskov tuvo como mayor éxito la victoria de Eslovenia en el Eurobasket de 2017, dirigiendo un equipo liderado por Goran Dragic y Luka Doncic. Su experiencia como técnico jefe en Phoenix Suns no fue la mejor, con sólo 19 victorias en 82 partidos en una temporada en la que su franquicia eligió a Deandre Ayton por delante de Luka Doncic en el número uno del Draft.

Anadolu Efes Spor Kulübü olarak Sayın Igor Kokoškov ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki dönemi için başarılar dileriz. Takımımız, yeni başantrenörümüz belirlenene kadar çalışmalarını Radovan… pic.twitter.com/ffc3LtzuCz — Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) November 27, 2025

Dos dimisiones y un despido en la Euroliga

Igor Kokoskov ha sido el único de los tres entrenadores Euroliga que han caído esta semana que no ha presentado su dimisión. El primero fue un Ettore Messina que dejó Armani Milán tras seis años al frente del equipo italiano. El técnico, campeón de cuatro Euroligas, continuará en el club como director deportivo y podría decir adiós a los banquillos, a sus 66 años, tras una larga y exitosa carrera.

El otro protagonista de la semana en los banquillos europeos es un nombre tan ilustre como el de Zeljko Obradovic. El entrenador serbio, el más laureado de la historia con nueve títulos de Euroliga, también ha renunciado a su cargo de forma voluntaria. «Ha llegado el momento de asumir la responsabilidad de todo lo malo ocurrido esta temporada y presentar mi renuncia irrevocable», escribió Obradovic en su despedida de Partizan el pasado martes. El serbio, que regresó en 2021 al club en el que despuntó como jugador, dimitió de su cargo tras caer ante Panathinaikos (91-69) y firmar su novena derrota en 13 partidos de Euroliga.