El test de OKDIARIO a Chus Mateo: «Invitaría a Luka Doncic al grifo de cerveza de mi casa»

El test de OKDIARIO a Chus Mateo: «Invitaría a Luka Doncic al grifo de cerveza de mi casa»
El seleccionador de España se somete a un cuestionario rápido
En éste saltan nombres como Scariolo, Tavares... Doncic
Y también habla del sueño del Eurobasket de 2029 en Madrid con estreno de la selección en el Santiago Bernabéu
Chus Mateo no se cerró a nada en su entrevista con OKDIARIO y el nuevo seleccionador de España, antes de su debut este jueves contra Dinamarca, se somete a un test rápido. En el cuestionario salpican varios nombres: Sergio Scariolo, Edy Tavares… y hasta el de Luka Doncic, al que le gustaría invitar al mayor secreto que esconde en su casa, un grifo de cerveza en su jardín. El técnico español también habla del sueño de «vivir en primera persona» el Eurobasket de 2029 en Madrid con debut de la selección en el Santiago Bernabéu.
PREGUNTA: Vamos con un test rápido.
RESPUESTA: Uf, vamos a ver.
P: ¿Qué significa para usted representar a España?
R: Cuando eres joven y eres un entrenador en formación y empiezas una carrera como un hobby que acaba convirtiéndose en tu profesión no creo que haya muchas cosas que uno valore más como entrenador que ser el seleccionador de tu país. Es algo magnífico. No quiero pararme a pensarlo demasiado porque a veces hasta dices: ‘joder, qué reto’. Prefiero no hacerlo porque hasta asusta en ocasiones. Sigues adelante y lo asumes con valentía porque es lo que toca y estar encantado de hacerlo.
P: ¿A qué jugador invitaría al grifo de cerveza que tiene en el jardín de su casa?
R: Sé que a Luka Doncic le gusta mucho la cerveza, me encantaría. Hay muchos jugadores con los que he pasado ratos agradables. Más que a jugadores, los cuales tengo muy buena relación, pero no una amistad porque la relación profesional te hace mantener cierta distancia. Sí que lo utilizo para socializar muchísimo con mis amigos y esos ratos son míos, de mi familia y ahí lo paso francamente bien. Con una cerveza, en mi casa…
P: Sería un buen sitio sin duda para celebrar la clasificación para el Mundial.
R: Ojalá.
P: Ahora le voy a decir citas y nombres y quiero que me responda en una palabra.
R: Es difícil el test. Vamos a ver. Venga.
P: Mundial de Qatar.
R: Un objetivo difícil, pero que miro con muchísimo optimismo y muchísimas ganas de transmitir a la gente que lo vamos a conseguir.
P: Ricky Rubio.
R: Una leyenda del baloncesto nacional que siempre ha dado todo por su selección, su club y al que ahora veo sonreir cada vez que utiliza el bote o que da una asistencia. Felices todos.
P: Eurobasket de 2029 en Madrid con partido inaugural de España en el Santiago Bernabéu.
R: Aunque me gusta mucho hablar del paso a paso y pensar en el partido contra Dinamarca, que es la próxima cita que tenemos, sin duda ninguna es un objetivo para disfrutar y vivir en primera persona.
P: Scariolo.
R: Un mentor, un entrenador de primerísimo nivel, una persona con muchísima rectitud y disciplina que seguramente va a hacer un grandísimo papel en el Real Madrid.
P: Edy Tavares.
R: Una de las mejores personas que he conocido dentro del mundo del baloncesto y un jugador extraordinario que es capaz de jugar a un nivel diferencial defensiva y ofensivamente.
P: Baloncesto.
R: Mi pasión, parte de mi vida y el hobby que se ha convertido en profesión que me quita tiempo con mis hijos y que en ocasiones hace que me echen mucho de menos.
P: Se acerca el final de año, una meta para 2026.
R: Ser capaces de clasificar a España para el Mundial de Qatar de 2027, ese es mi deseo ahora mismo.
P: Pero eso cubre también parte de 2027.
R: Sí, sin duda, pero gran parte de lo que hagamos en 2026 va a ser lo que suceda en 2027. No perder el foco de que el baloncesto es una de las cosas importantes de mi vida, pero que hay otras muy muy importantes como es la familia, la salud, los momentos con mis amigos, que eso no lo cambio por nada y que ojalá que pueda seguir disfrutando de lo afortunado que soy por disfrutar a la vez de tantas cosas bonitas y del baloncesto.