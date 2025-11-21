El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, ha abierto la puerta este viernes a paralizar la rebaja de tipos de interés, dado que considera que se encuentran en un nivel «adecuado» y que la economía de la eurozona se está «comportando mejor» de lo esperado. Además, dadas las perspectivas de inflación actuales, el responsable de política monetaria ha dejado caer que las tasas no pueden bajar más.

Así lo ha asegurado De Guindos en su intervención durante el Foro Gran Vía, que se ha celebrado este viernes en Bilbao de la mano de la Fundación BBK, su primera edición con la presencia del representante del BCE.

El vicepresidente del banco central ha aprovechado su discurso para llevar a cabo un análisis del contexto económico actual de la eurozona, así como sus perspectivas sobre su posible evolución en los próximos meses.

El responsable ha recordado que el BCE actualizará en diciembre sus proyecciones para este ámbito y ha asegurado que no serán «muy diferentes» de las publicadas por la Comisión Europea. Además, el ex ministro español ha asegurado que, en primer lugar, la economía europea se está «comportando mejor» de lo que esperaban «hace tres o cuatro meses».

Y es que, según ha explicado el vicepresidente del banco central, la economía ha vivido momentos de «enorme incertidumbre», pero estos han remitido tras cerrar el acuerdo arancelario con EEUU, sin que haya habido un «incremento de la guerra comercial en absoluto», lo que hubiera sido «muy negativo para todos».

En todo caso, De Guindos ha asegurado que, los aranceles en EEUU para los productos europeos van a ser «algo más elevados», ya que se estaba en el entorno del 3% y se va a estar «ligeramente por debajo del 15%». Ello, según ha apuntado, afectará a la exportación europea y esa es la parte «más negativa del acuerdo».

Luis de Guindos ha añadido que es importante esperar a conocer cómo se cierra el acuerdo con China, que ha ganado «muchísima competitividad». Según ha apuntado, la entrada de productos industriales chinos «está siendo importante», con efectos tanto desde el punto de vista del crecimiento como desde la inflación.

El BCE y los tipos de interés

El representante del BCE también ha hecho referencia a la evolución de la inflación en la zona euro y ha apuntado que es «positiva» porque se ha ido «desacelerando» y se va aproximando al 2%, algo que determina de gran manera la evolución de los tipos de interés en la eurozona.

Luis de Guindos ha añadido que la inflación de servicios es la que más les preocupa, pero ha insistido en que, en general, hay «buenas noticias» sobre las perspectivas de inflación. Ello, según ha apuntado, ha influido en su política monetaria y ha recordado que han reducido los tipos de interés del 4% al 2%.

Por último, De Guindos ha señalado que llevan tres sesiones del Consejo en los que no han modificado los tipos porque consideran que el nivel actual de tipo de interés es el «adecuado».