El método infalible para ahorrar en enero basado en la regla 70-20-10, según un experto

La regla del 70-20-10 nos ayudará a ahorrar

Elaborar un presupuesto. Detallar los ingresos y egresos de manera semanal, quincenal o mensual ayudará a evitar deudas innecesarias, así como considerar un monto para el ahorro, brindará tranquilidad. Para que no se haga pesado en un inicio se recomienda usar la regla del ahorro 70/20/10, la cual consiste en destinar el 70% del total de entradas para los gastos fijos o deudas, el 20% para los gastos variables y el 10% para el ahorro. Posteriormente adecuarla a la regla 50/30/20.

Reducir y controlar las deudas. Es recomendable priorizar las deudas con intereses altos y posteriormente las de intereses menores o sin intereses. Al tenerlo claro, se puede definir un calendario para empezar a pagar. Se aconseja que las deudas no superen el 30% de los ingresos mensuales.

Crear un fondo de emergencia. La resiliencia financiera depende de tener ahorros para imprevistos. Se recomienda tener ahorrado por lo menos tres meses del sueldo. Empezar con un importe mínimo de entre $100 y $500 pesos al mes creará un hábito, el cual se debe ir aumentando gradualmente hasta llegar al porcentaje de sueldo mensual de acuerdo con la regla del ahorro.

Generar ingresos adicionales. Diversificar ingresos ayuda a aumentar la estabilidad financiera y el ahorro. Es importante considerar algún negocio o nuevo proyecto de acuerdo con las habilidades de cada persona. Se recomiendan dos opciones: la primera, explorar la economía colaborativa para vender en diversas plataformas. La segunda, invertir en instrumentos de bajo riesgo como fondos de inversión, lo que se puede hacer a partir de $50 pesos.

Planificar a largo plazo. La seguridad financiera implica metas a futuro, como adquirir un bien inmueble o pensar en la etapa de retiro. Para ello, se deben definir metas claras y un período adecuado para cumplirlas. Se recomienda invertir en activos a largo plazo, como fondos de inversión o bienes raíces con el objetivo de generar un ingreso pasivo, que se puede revisar cada seis meses y ajustarlo si es necesario, considerando prioridades o cambio de ingresos.