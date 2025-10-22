Juan Roig, el presidente de Mercadona, ha hablado del negocio de Mercadona y ha asegurado que «los empresarios tenemos la obligación de ganar dinero». Siguiendo en la misma línea, ha destacado que «nuestros 2.000 proveedores ganan dinero y, además, se lo decimos: si no ganas dinero no vendas a Mercadona». «Para un empresario ganar dinero debe ser obligatorio y no debe avergonzarse de ello ¿Cómo vamos a satisfacer al trabajador, comprar al proveedor, pagar impuestos, reinvertir o repartir dividendos al capital si no ganamos dinero?», ha resaltado Roig en la 40ª edición del congreso Aecoc. Juan Roig ha hablado sobre cómo se gestionan los impuestos

Por otro lado, Juan Roig también ha hablado de impuestos. «Los empresarios tenemos que pagar impuestos: el problema es cómo se gestionan», ha asegurado, mientras ha añadido que «hay que pagarlos, que ya los pagamos, nos los suben… Luego los demás los tienen que saber gestionar».

Sobre esta cuestión también se ha pronunciado el presidente de Aecoc, Ignacio González, en este congreso. González ha afirmado que la recaudación fiscal ha subido una media de un 6% en los últimos cinco años, por encima de lo que lo ha hecho la renta disponible de los hogares.

«El hecho de que los impuestos crezcan, no ayuda a la disponibilidad de dinero de los hogares. Es indiscutible que se paguen impuestos, como dice Juan Roig, pero la recaudación, y es un dato objetivo, es mucho mayor hoy que hace cinco años», ha explicado González.

La importancia de cuidar al trabajador

Roig ha defendido también que «hay que cuidar muy bien al trabajador, tiene que estar satisfecho y comprometido con la empresa y en eso es en lo que estamos porque nuestros trabajadores están cada vez más comprometidos».