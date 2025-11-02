La inmobiliaria mexicana Be Grand ha logrado ganar una subasta lanzada por la Comunidad de Madrid para adquirir un bloque de oficinas en frente del Congreso de los Diputados. La operación se ha cerrado por 31,5 millones de euros y el bloque se dedicará a construir viviendas de lujo en el centro de la capital. Se trata del edificio de Santa Catalina 6, justo al lado de un bloque que Darya Homes está rehabilitando para ofrecer también pisos de lujo, que Knight Frank está comercializando desde los 2,2 millones de euros.

La Comunidad de Madrid adquirió este inmueble a Metrovacesa en 2022, y hasta hace poco albergaba la sede del registro territorial de la propiedad intelectual de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, que se trasladó el pasado 17 de octubre a la calle Ramírez de Prado, número 3.

El edificio, construido en 1860 según un proyecto del arquitecto Francisco Cabezuelo y Cueto (autor de varios inmuebles de la zona y responsable de finalizar las obras del Teatro Real), cuenta con una superficie de 4.381 metros cuadrados distribuidos en siete plantas, una de ellas bajo rasante.

El precio de salida, sin IVA, se fijó en 21,8 millones de euros. Finalmente, Be Grand se adjudicó el inmueble al elevar su oferta un 19%, hasta los 26 millones, imponiéndose a las otras tres pujas presentadas: la de Pryconsa, que la incrementó un 3%; la de Iberia Project Development (CBRE), con una prima del 7%; y la de MexFund, que la elevó un 10%.

Intención de Be Grand

La intención de Be Grand, una vez formalice su compra, es hacer una rehabilitación integral del activo bajo los criterios de protección del patrimonio, para la comercialización de pisos de lujo con una media de 150 metros cuadrados y 2 habitaciones, con previsiones de venta para principios de 2027.

El estudio de arquitectos L35 ya está trabajando en el diseño del proyecto, que coordina una asociación de Be Grand con la gestora española Admara Capital. El despacho de abogados Gómez-Acebo se ocupa de los trámites legales y jurídicos y la financiación corre a cargo de Banco Santander.

Be Grand y Admara ya desarrollan otras seis promociones de este tipo en la capital (en los barrios de Las Letras, Los Jerónimos, Olavide, Distrito Salamanca, El Viso y Santa Engracia), así como uno en Málaga (El Limonar).

Planifica Madrid, el departamento de la comunidad encargado de la gestión de obras públicas e infraestructuras y que ha subastado el activo, también ha puesto en venta la tercera planta del edificio de Gran Vía 6, donde tiene una sede la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, pero el concurso ha quedado desierto.