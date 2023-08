Salen a la venta los regalos de la boda de Tamara Falcó y nadie se lo puede creer

Aunque pueda parecer sorprendente, la boda de Íñigo Onieva y Tamara Falcó sigue dando mucho de qué hablar. Es cierto que cada vez quedan menos enigmas por resolver. Ya sabemos que Isabel Preysler no tuvo problemas con Carolina Molas, madre de Íñigo. También que el empresario estuvo muy cariñoso con su nueva suegra, tanto que le llamó Isa delante de sus invitados. Es decir, poco a poco hemos ido descubriendo una serie de cosas que han esclarecido los hechos. Por eso nadie se puede creer lo último que ha pasado. Han traicionado a los marqueses de Griñón.

Tamara Falcó vivió unos momentos muy tensos antes de la boda, tanto que era Íñigo Onieva el que paseaba a los perros porque la marquesa no podía encontrarse con la prensa. Fuentes cercanas a su entorno aseguraron que tenía problemas e incluso que existía cierta preocupación. Cuando pensábamos que ya había pasado todo hemos descubierto que Tamara tiene un nuevo problema. Alguien está vendiendo los regalos que repartió entre sus invitados en su boda.

Un golpe inesperado que afecta al matrimonio

La imagen de Isabel Presyler siempre ha estado asociada al lujo y a la exclusividad, por eso aparece en tan pocas ocasiones. Es una estrategia para hacerse respetar y lo cierto es que ha funcionado. Isabel tiene el sobrenombre de “la reina de corazones” y muchos periodistas cuidan mucho las informaciones que publican sobre ella.

Sin embargo, con Tamara Falcó no sucede lo mismo. La influencer ya ha protagonizado varias polémicas y es habitual hablar de sus revuelos sin ningún tapujo. ¿El último? Algún invitado de su boda ha puesto a la venta el detalle que repartió para que todo el mundo tuviera un recuerdo.

Tamara Falcó encargó unos abanicos con sus iniciales y con las de Íñigo. Recordemos que se casó en pleno verano e intentó que sus amigos y familiares estuvieran cómodos. Este artículo tiene un precio de tres euros en el mercado, pero la persona que lo ha puesto a la venta pide 50. Eso sí, está dispuesto a negociar. “Abanico repartido a los invitados de la boda de Tamara Falcó. Se pueden ver las iniciales de la pareja en el mango. Pieza original de coleccionista. Precio a negociar”, escriben en el anuncio.

Máxima expectación por la reacción de Tamara

Tamara Falcó ya ha regresado de su luna de miel y ahora tiene que dar explicaciones de todas las polémicas que han surgido durante su ausencia. La venta de regalos de su boda es una de ellas, pero no la única. La marquesa no ha tenido buena suerte. En pleno viaje de novios recibió una noticia poco agradable: Marta Chávarri, madre de su primo Álvaro, ha fallecido. Tamara intentó regresar a España para acompañar a su familia, pero no pudo coger ningún avión que aterrizase a tiempo.

Íñigo Onieva retoma sus actividades

Íñigo Onieva ha recibido muchas críticas durante este tiempo y él ha guardado silencio, solo ha hablado en su revista de cabecera. Alessandro Lequio, colaborador de Telecinco, asegura que el empresario está encantado con esta situación, sobre todo porque quiere ser marqués. Ahora no le queda otra. Debe retomar las riendas de su carrera y cerrar las operaciones que empezó antes de marcharse de luna de miel.