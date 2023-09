Durante dos años de relación, María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi han tenido que hacer frente (y desmentir) continuamente rumores de crisis. Su historia de amor comenzó en 2021 y, pese a las últimas imágenes que sitúan al jugador de polo en una complicada situación, parece seguir viento en popa. Y así lo ha confirmado la modelo, quitándole hierro al asunto y afirmando que su romance sigue en pie, sin problemas y como siempre.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alvaro Escassi (@alvaroescassioficial)

Las imágenes del ‘tonteo’

A las puertas de su casa, Suárez no ha dudado en pararse a responder las preguntas de la prensa, sobre todo a raíz de la última polémica que le ha salpicado de lleno. Cabe recordar que hace tan solo unos días, Escassi se convertía en el protagonista de la crónica social después de haber sido ‘pillado’ en actitud cariñosa con tres misteriosas mujeres. Era Iván Reboso en Fiesta el encargado de dar la noticia y sacar a la luz el material gráfico: «Nos percatamos de que había un señor en la barra en actitud cariñosa con una chica y empezaron los codazos (…) Yo seguí disfrutando de la fiesta como uno más hasta que me empieza a sonar el móvil. Era Amor Romeira y me dijo: ‘¿Iván estas en Vitoria? Me están llegando estas imágenes. ¿Esto que está pasando es verdad?’». En concreto, eran unas imágenes del jinete pillado in fraganti en actitud muy cariñosa con tres mujeres, pero ninguna María José Suárez. «Hay caricias, hay desapariciones, él desaparece en varias ocasiones con esta chica en concreto y luego está en actitud comprometida con una camarera», añadía el periodista.

Álvaro Muñoz Escassi, ‘tonteando’ con tres mujeres / Telecinco

La explicación de María José

Ahora, la que se ha pronunciado ha sido la pareja de Escassi, que no ha dudado en restarle importancia a lo sucedido y dar una explicación. «Estas son las dos chicas de vestuario de MasterChef, entonces él sí que colgó luego una foto para que se viera que eran ellas», ha sentenciado, dejando claro que no se trataba de un tonteo con mujeres desconocidas, sino más bien una buena sintonía con dos trabajadoras a las que ya conocía. Además, la modelo ha zanjado la conversación dejando claro que su relación está «muy bien», desmintiendo una vez más todos los rumores que han intentado tambalearla.

María José Suárez en el coche / Gtres

Escassi rompe su silencio

Sin embargo, antes de que María José Suárez haya aclarado la situación, era el propio protagonista de la polémica el que daba un paso al frente y desmentía cualquier tipo de deslealtad vinculada a su persona. Lo hacía vía Instagram, publicando una fotografía de los dos juntos, desvelando cuál era su situación actual y dejando claro lo unidos que estaban, contra viento y marea: «Este verano no podía haber sido igual sin ti». Un post al que respondía la que fuera Miss España con el mismo cariño y zanjando, de nuevo, las habladurías: «¡Me encanta la foto! ¡Y me encantas tú!». Todo sigue igual.