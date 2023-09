La historia de amor entre Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez podría estar en peligro. Pese a que siempre apuestan por mantener su relación en un segundo plano es inevitable que no se hable de ellos, sobre todo al ser dos de los personajes más perseguidos de la crónica social de nuestro país. Eso ha provocado que salga a la luz que el sevillano podría haber sido desleal a la modelo.

María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi / Gtres

Durante la tarde del pasado domingo, Fiesta adelantó unas imágenes que podrían comprometer y mucho al jinete. En la secuencia que protagoniza habría sido pillado in fraganti, en varias ocasiones, en actitud muy cariñosa con tres mujeres y ninguna de ellas sería su actual pareja, María José Suárez. Situación que ocurrió en el marco del Festival de Vitoria.

Álvaro Muñoz Escassi en actitud cariñosa con otras mujeres / ‘Fiesta’

«Estábamos de fiesta celebrando la inauguración de un programa. Él forma parte de ese cartel de concursantes y estábamos todos en un ambiente festivo. De repente, nos percatamos de que había un señor en la barra en actitud cariñosa con una chica y empezaron los codazos. Yo en ese momento no le di la mayor importancia», comenzaba relatando Iván Reboso. «Yo seguí disfrutando de la fiesta como uno más hasta que me empieza a sonar el móvil. Era Amor Romeira y me dijo, ‘¿Iván estas en Vitoria? Me están llegando estas imágenes. ¿Esto que está pasando es verdad?», añadía.

en ‘Fiesta’ las imágenes de Álvaro Muñoz Escassi / ‘Fiesta’

«Yo la digo que algo se está cociendo. Y a partir de ahí comienza a suceder todo. Hay caricias, hay desapariciones, él desaparece en varias ocasiones con esta chica en concreto y luego está en actitud comprometida con una camarera (…) Él empieza así con una segunda mujer. Entonces yo con esta camarera que es con la que yo hablo luego le pregunto que qué es lo que está pasando», continuaba el periodista sobre la actitud de Álvaro Muñoz Escassi.

Álvaro Muñoz Escassi en la fiesta de cumpleaños de ‘El Turronero’ / Gtres

Después de dar a conocer estos acontecimiento que, sin duda, ponen en el punto de mira a Escassi, Roboso añadía que la trabajadora «me dice que la está roneando. Me gusta y luego esa mujer se enfada porque le empieza a ver con otra chica». «Estamos hablando de la camarera y al chica que yo le enseñé a Emma Gacía (presentadora) porque todo esto sucede en una discoteca, que es un sitio privado y no se pueden sacar todas las imágenes. Ahí ya los compañeros nos alertamos porque la situación se estaba yendo un poquito de madre y salimos fuera y ya es cuando creo que son las imágenes que le llegan al programa que se ve que está con una tercera chica», contaba con detalles Iván Reboso al mismo tiempo que aseguraba que de las tres mujeres una es la protagonista. «Se ve una actitud que podría ser más que una amistad y es ahí cuando empiezan a sonar las señales de alarma», finalizaba ante la sorpresa de los presentes en el plató.

Desde que María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi fueron fotografiados en septiembre de 2021, durante una romántica escapada a República Dominicana, su relación fue consolidándose con el paso del tiempo. Sin embargo, lo acontecido recientemente podría cambiar el curso de las cosas.