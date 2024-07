Hiba Abouk ha tardado muy poco en reaccionar a la noticia que, este mismo martes, ha visto la luz sobre ella, y que la sitúa junto a Álvaro Muñoz Escassi, disfrutando de unos días de vacaciones en Cádiz. La actriz ha sido captada en las inmediaciones de la estación Madrid Puerta de Atocha-Almudena Grandes de la capital, junto a sus dos hijos fruto de su ex matrimonio con Achraf Hakimi y, preguntada expresamente por ello, Hiba se ha limitado a decir: «Es una falta de respeto». La intérprete no ha querido ahondar en más detalles acerca de la relación -de amistad o algo más-, que mantiene con Álvaro Muñoz Escassi; ni tampoco responder a nada que tenga que ver con su escapada con el ex jinete.

La información sobre las vacaciones de Hiba Abouk y Álvaro Muñoz Escassi ha venido dada por parte del periodista Pepe del Real en el programa Vamos a ver, en Telecinco. El colaborador del espacio que presentan Joaquín Prat y Adriana Dorronsoro, ha desvelado que Hiba y Álvaro han sido pillados juntos disfrutando de unos días de playa, en actitud muy cómplice y cariñosa. «Yo diría que es la pareja bomba del verano. Ellos se han empeñado en negar que había algo entre ellos, se dejaron ver en unas imágenes hace unas semanas, pero mañana vamos a ver a Muñoz Escassi e Hiba Abouk juntos de nuevo… podríamos estar hablando de una nueva pareja», ha comenzado diciendo.

Hiba Abouk, en Atocha. (Foto: Gtres)

«Os puedo decir que están en este momento disfrutando de una escapada romántica, ella había estado como invitada especial de Startlight y me cuentan que se habría desplazado a una conocida localidad gaditana, con sus hijos y la cuidadora, y que estarían disfrutando de unos días en compañía, Álvaro e Hiba juntos en una playa. Ellos negaban tener algo especial y ahora se van a haber unas fotografías en la prensa, a ver qué dicen», ha añadido Pepe del Real ante la mirada atónita de los colaboradores en plató y, en especial, de Joaquín Prat. «¿Juntos? ¿Cómo de juntos? ¿Juntos como amigos o como algo más?», ha preguntado el presentador.

«Hasta ahí no llego, no sé lo que pasa en el interior de la vivienda en la que están juntos, porque están juntos en una vivienda alquilada por Álvaro y a la que se desplazó ella», ha terminado diciendo el periodista de Telecinco. Las imágenes de Álvaro Muñoz Escassi e Hiba Abouk, cabe destacar, verán la luz en las próxima horas en los quioscos.

Hiba Abouk negó cualquier tipo de relación con Muñoz Escassi

Pocos días después de que se conociera la ruptura definitiva entre Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez, comenzaron las especulaciones acerca de un posible romance del ex concursante de Supervivientes e Hiba Abouk. Y es que ambos se dejaron ver en actitud muy cercana en la celebración de la comunión de la nieta del empresario José Luis López, más conocido como El Turronero, en Jerez de la Frontera.

Entonces, preguntada expresamente por ello, Hiba Abouk, muy seria y con el gesto enfadado, se pronunció muy tajante, desmintiendo cualquier tipo de relación con Escassi. «Con Escassi no hay nada, no nos estamos conociendo ni dándonos una oportunidad de ningún tipo. No hay ninguna relación, hay una amistad, como bien ha dicho él. Está todo más claro que el agua», dijo.