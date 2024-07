Álvaro Muñoz Escassi rompió este martes, 2 de julio, su silencio sobre las verdaderas razones detrás de su ruptura con María José Suárez. El ex jinete olímpico concedió una entrevista telefónica al programa TardeAR, en Telecinco, en la que desveló cómo se encuentra de ánimos y expresó que su intención no es «vender nada», sino aclarar lo ocurrido con la modelo y presentadora de televisión española. «María José y yo hemos estado juntos y bien bastante tiempo. Hemos sido una pareja bastante buena y muy cómplice. Hemos tenido muchos momentos bonitos y lo hemos pasado bien pero de unos cuatro meses para acá, hemos estado mucho tiempo separados, volviendo y volviendo a estar, estando separados», dijo.

Unas palabras a las que la modelo y presentadora de televisión española ha reaccionado hace escasas horas. María José ha sido captada por las cámaras de Gtres en las inmediaciones de la estación Madrid – Puerta de Atocha – Almudena Grandes, en Madrid. Visiblemente tranquila y sonriente, la natural de Coria del Río ha sido preguntada expresamente por la polémica alrededor de la noticia de su ruptura, si bien no ha querido contestar a ninguna pregunta. Al menos directamente. «No voy a hablar de nada. Ya he hablado y me voy a mantener en que no voy a hablar más de éste tema porque, además, lo que quiero es que pase cuánto antes», se ha limitado a decir.

María José Suárez, en Madrid. (Foto: Gtres)

La Miss España 1996 ha hecho hincapié en su versión de los hechos y ha preferido no ahondar en las declaraciones del jinete, ni tampoco en las especulaciones que apuntan a un posible romance entre Álvaro Muñoz Escassi y la actriz Hiba Abouk después de que ambos fueran vistos en actitud muy cómplice y cariñosa, este pasado fin de semana, en la celebración de la comunión de la nieta del empresario José Luis López, más conocido como El Turronero, en Jerez de la Frontera. «Tengo 15 días por delante para estar tranquila y rodeada de gente que realmente me quiere, y procesar. No quiero hablar de nada más, afronto el verano soltera y ya está», ha dicho.

Fue el pasado día 27 de junio, después de muchos rumores de crisis, distanciamiento y hasta de infidelidades por parte de Álvaro Muñoz Escassi, María José Suárez confirmó su ruptura con el ex concursante de MasterChef Celebrity. Haciendo gala de la naturalidad con la que han llevado su historia de amor en redes, la modelo y empresaria recurrió a este mismo medio para confirmar la noticia. «No ha sido el mejor final para una historia tan bonita, pero como siempre me quedo con los buenos momentos vividos en estos tres años que han sido muchos», escribió.

El e-mail que dinamitó la relación de María José Suárez y Escassi

Desde que saltara la noticia de la ruptura entre María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi, son infinitos los motivos que se han barajado como punto de inflexión para la empresaria de romper con el jinete. No obstante, en las últimas horas ha ganado protagonisto uno en concreto: un correo electrónico que informó a María José Suárez de «una noticia desagradable» apenas unas horas después de embarzar en un crucero de ensueño por el norte de Europa junto a Muñoz Escassi, hace varias semanas.

La persona que envió el correo le habría revelado a María José que «Álvaro te ha sido infiel», para luego pasar a explicar más detalles. «En el punto dos le comenta las veces que le ha sido infiel y con quién. En el tres, las intenciones que tenía Álvaro con esta persona y junto a María José», ha explicado el periodista Miquel Valls en Espejo Público, en Antena 3. Además, todo parece indicar que en dicho e-mail incluso se detallan «algunas de las prácticas sexuales que realizaban», que no fueron en absoluto del agrado de María José Suárez.