Aitana y Sebastian Yatra: distancia, lágrimas e infidelidad en una ruptura anunciada

Aitana Ocaña y Sebastián Yatra han puesto punto y final a su relación. Tres meses después de reconciliarse tras una primera ruptura, la pareja se ha separado definitivamente. Ha sido el cantante colombiano, según ha trascendido, quien ha tomado la decisión antes de irse de vacaciones. Algo totalmente inesperado para la catalana, pues fue hace apenas unos días cuando Aitana reveló en el escenario de Starlite, en Marbella, su amor incondicional por el intérprete de Tacones Rojos.

La última vez que Aitana y Sebastián Yatra se dejaron ver juntos en público fue el pasado 21 de julio en el concierto de Karol G, en el estadio Santiago Bernabéu. Entonces, ambos se mostraron muy cómplices y cariñosos. Después de este espectáculo, Aitana continuó con su gira Alpha, llevando su música a diferentes ciudades y emocionando a sus fans con cada presentación. Por su parte, Sebastián Yatra viajó a la Riviera Maya, en México, para disfrutar de un merecido descanso y, posteriormente, se trasladó a París para asistir a los Juegos Olímpicos 2024. El artista tuvo la oportunidad de asistir a la final masculina de tenis, donde vivió de cerca el partido entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic.

Aitana y Sebastián Yatra, en Ibiza. (Foto: Gtres)

Por el momento, no han trascendido los motivos que han llevado a Sebastián Yatra a romper con Aitana, si bien todo apunta a que sus carácteres y maneras y términos de concedir una relación, son bastante opuestos. Sebastián Yatra, cabe destacar, confesó en una entrevista con Vicky Martín Berrocal que, si tuviera una relación de más que un año «me darían ganas de ser infiel». Asimismo, Yatra se mostró partidario de la relaciones abiertas. «Si yo tuviese una relación de mucho más tiempo no sé cómo lo podría aguantar porque es que me darían ganas de ser infiel. Aunque esté enamorado de alguien me darían ganas de estar con alguien más (…) no veo descabellado tener en algún momento de mi vida una relación más abierta a lo que estamos acostumbrados», fueron sus palabras. Unas para las que no estaría nada de acuerdo su ya ex pareja.

Las lágrimas de Aitana por Sebastián Yatra

No fue hasta este lunes cuando el periódico ABC confirmó la ruptura de Aitana y Sebastián Yatra, si bien hubo un detalle que hizo presagiar lo ocurrido en la pareja durante el concierto que la ex concursante de Operación Triunfo ofreció este pasado sábado en el auditorio del parque de Castrelos, en Vigo. La joven artista hizo saltar todas las alarmas al romper a llorar sobre el escenario antes de cantar uno de sus últimos temas, Akureyri, que compuso precisamente junto Sebastián Yatra durante un viaje de los dos a Islandia.

Aitana Ocaña, en uno de sus conciertos. (Foto: Gtres)

«Hay momentos en la vida que los vives tan intensamente y lo quieres tanto y todo es tan increíble, pero a veces termina, a veces se acaba y no pasa nada. No permitáis nunca que nadie os diga que nada es para siempre, porque muchas cosas pueden ser para siempre. La familia es para siempre, los amigos son para siempre y vosotros vais a ser para siempre», dijo entre lágrimas.