Sebastián Yatra ha sido el último rostro conocido en visitar a Vicky Martín Berrocal a su podcast A solas. Con Vicky Martín Berrocal. Un proyecto producido por Podimo donde la diseñadora entrevista a personajes de la crónica social de nuestro país, y habla también sobre sí misma y los aspectos que más han marcado su vida privada, como la crianza de su hija Alba Díaz, fruto de su matrimonio de cuatro años con Manuel Díaz ‘El Cordobés’, su separación del torero español, los problemas que ha tenido con el peso o, incluso, sobre cómo descubrió que tenía, no uno, sino tres hermanos secretos, entre otros.

Allí, sea como fuere, el intérprete de Tacones Rojos se ha sincerado sobre sus relaciones sentimentales, especialmente con las cantantes Tini Stoessel y Aitana; las dos únicas mujeres que, en sus propias palabras, han logrado enamorarlo. Con la primera, cabe recordar, Sebastián Yatra dio a conocer que terminaba su relación amorosa en 2020, luego de haberse conocido en 2016 dentro de la industria musical, y haber destapado su romance en 2019. Con Aitana, por su parte, fue el pasado mes de noviembre cuando el cantante anunció su ruptura después de varios meses de relación.

«La primera vez que me enamoré fue como a los cuatro años de una rubita que ni me acuerdo cómo se llamaba y a lo largo de los años me ha ido pasando con diferentes personas», ha comenzado diciendo. «Mi primera relación que funcionó fue a los 21 años con una chica de Colombia que se llama Sofía y me acuerdo que a ella le escribí No hay nadie más, pero enamorarme, enamorarme, solo dos veces, de mis dos novias, que son Tini y Aitana», ha añadido el colombiano para, inmediatamente después, compartir con Vicky el que sería su principal error para con las relaciones amorosas: sus ganas de ser infiel.

El cantante, que en estos momentos está soltero y volcado en su carrera profesional sobre los escenarios, ha reconocido que «siempre ha sido fiel» a sus parejas. «Mi máximo de relaciones ha sido un año. Si yo tuviese una relación de mucho más tiempo no sé cómo lo podría aguantar porque es que me darían ganas de ser infiel. Aunque esté enamorado de alguien me darían ganas de estar con alguien más. Entonces, ¿cómo hago en una relación a largo plazo?», se ha preguntado a sí mismo.

Y nada queda ahí. Sebastián Yatra ha confesado, asimismo, que «en este momento de mi vida, con el tipo de vida que tengo, tengo una forma más abierta de pensarlo y no veo descabellado tener en algún momento de mi vida una relación más abierta a lo que estamos acostumbrados». Según Yatra, «igual quiere estar» con una persona porque la quiere, pero » ¿cómo lo manejas? Porque estás con esa dualidad de ‘te quiero’ pero igual estoy de viaje y quiero tener esa libertad de que pase. Entonces uno se mete en una relación y te empiezas a limitar muchísimo», ha reflexionado.

Unas palabaras que han desatado todo tipo de especulaciones y dudas acerca una posible infidelidad del cantante ya sea a Aitana o Tini. Durante su relación con la cantante argentina -no tanto con la catalana-, fueron varias las veces, de hecho, que los medios de comunicación latinoamericanos aseguraron que Yatra había sido infiel a Tini. Sobre todo, tras unas declaraciones de la cantante en uno de sus conciertos, y de que vieran la luz unas imágenes de Sebastián, muy cómplice, con Zaira Nara, la hermana de la popular influencer, diseñadora, empresaria y agente de fútbol Wanda Nara, disfrutando del Carnaval de Río de Jainero. La intérprete de Cupido o Miénteme dijo: «Qué fea es esa sensación cuando te rompen el corazón y vos, estando en esa relación, ya sabías que iba a terminar así… solamente que no podías salir de ahí por muchas razones».

Sobre qué le enamora de una mujer, Yatra ha dicho que da mucha prioridad al hecho de que haya «una atracción física para que no sea solo una amistad. Esa es la base. Después de eso ya me pregunto si es buena persona o no», ha dicho entre risas. Después, ha matizado más serio: «Cuando era más jóven, lo único que me importaba era esa conexión química y lo físico. Ahora estoy en el punto medio. Es importante, pero busco algo más. Si no conecto con tu forma de ser, de tratar a los demás, de ver el mundo, si no tengo cosas en común contigo, me desinteresó bastante rápido porque hay demasiada gente linda en el mundo», ha comentado.