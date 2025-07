José Arnau Sierra (69 años) es uno de los hombres que han marcado la vida de Marta Ortega, tanto personal como profesionalmente. Y no solo la de la actual presidenta de Inditex, si no la del fundador de Zara, Amancio Ortega. Arnau, que ha sido la persona de confianza del empresario y de su hija, aterrizó al conglomerado en 1997 para preparar la salida en bolsa de Inditex. Desde que fichara por este imperio textil, ha ejercido varios cargos de responsabilidad dentro de la Fundación y de la inmobiliaria Pontegadea -además de ser el gestor casi único del patrimonio familiar de este clan-. Y es que, como ha dicho Marta Ortega en el último consejo de accionistas, cuando una persona pasa a formar parte del negocio «sabe donde entra, pero no donde acaba».

Gran parte de su vida, el de Foz, la ha dedicado a aconsejar y a velar por los intereses del conglomerado que hace 50 años empezó Amancio. Sin embargo, antes de entrar en Inditex y tras licenciarse en Derecho en la Universidad de Santiago de Compostela, fue inspector de Hacienda y presidente del Tribunal Económico Administrativo, por lo que parte de su función en el lugar donde se ha jubilado -debido a su anterior trayectoria- ha sido la asesoría jurídica y financiera de Inditex -además de firmar acuerdos con entidades públicas-.

Las significativas palabras de Marta Ortega a Arnau

Marta Ortega y José Arnau Sierra en el consejo de accionistas. (FOTO: INDITEX)

Tras más de dos décadas al servicio de Inditex, Arnau se ha despedido como vicepresidente de la compañía tras la renuncia de este cargo en 2021 de Pablo Isla. Es por ello que, bajo la atenta mirada de los accionistas del imperio, Marta Ortega -actual presidenta del negocio que comenzó su padre hace 50 años- no ha dudado en dedicarle unas sentidas palabras.

En primer lugar, Ortega se ha dirigido a los presentes para hacer un balance de este año que, además, celebra el 50 aniversario de la apertura de la primera tienda de Zara: «Señoras y señores accionistas, miembros del consejo. Bienvenidos a la junta general de accionistas de Inditex. Es un honor presidir esta junta, un momento muy especial para mí y que este año lo es más por los 50 años de nuestra historia. Es difícil no emocionarse tras varios años de crecimiento. Sueños compartidos, retos superados, aprendizaje y 50 años de personas. A mediados de los 70, yo comienzo un gran sueño. Poniendo al cliente siempre en el centro. No se trataba solo de vender ropa, si no de entender a las personas. Eso no ha cambiado. Aquella pequeña tienda fue el inicio de algo enorme, por su alma, que sigue viva, decidida y profundamente humana».

Marta Ortega y José Arnau Sierra en el consejo de accionistas. (FOTO: INDITEX)

En su discurso, Marta ha desvelado que la finalidad de Inditex es «crecer», pero no solo en números, si no en «responsabilidad y valores». Para ello, ha recomendado que «no hay que perder de vida el espíritu» de la empresa que «son las personas»: «Ese es el secreto, su gente, gente involucrada. Personas con talento, que creen en nuestro proyecto, que aprenden y aportan. Que son especiales y que hacen de nuestra compañía un lugar único. Una empresa donde cada voz cuenta y donde crecer es posible. Sabemos donde empezamos, pero no hasta donde podemos llegar».

Finalmente, y antes de dar el turno al consejero delegado, la hija de Amancio Ortega no ha dudado en dirigirse a José Arnau Sierra, al que ya considera parte de su familia y un pilar fundamental en su vida, más allá de los negocios: «Gracias por formar parte de esta historia. Me gustaría también agradecer de manera muy especial a nuestro vicepresidente, Don José Arnau, en su último día como miembro de este consejo de administración. Su contribución a esta empresa, su profundo conocimiento y dedicación, es algo que permanecerá siempre con nosotros. Tu apoyo incondicional, tus ganas de ayudar siempre me han marcado siempre y espero seguir contando contigo. Gracias Pepe, esta siempre será tu casa».