Este mes de mayo se cumplen 50 años de la apertura de la primera tienda de Zara y desde LOOK hemos querido rendir homenaje a la firma preguntando a distintas mujeres influyentes de nuestro país por el papel que la marca ha tenido en sus vidas.

Fabiola Martínez: su curioso truco con la ropa de Zara

Fabiola Martínez llegó en 1994 a España para quedarse. La de Venezuela encontró en nuestro país su hogar y su refugió donde formar su familia y crecer en su profesión. La socialité es asidua a acudir a eventos y posar en photocalls y, una de sus marcas fetiche para ocasiones especiales es Zara. ¿Qué significa esta marca para ella?

«Para mí, Zara es España, es esfuerzo, es conocer la historia detrás de un señor que comenzó de forma muy modesta, haciendo camisetas en su localidad y, convertir todo eso en un imperio pues impacta. Zara es esfuerzo, sacrificio y ejemplo. Yo estoy ahora creando una marca de moda y la verdad que me inspiro mucho en su historia para motivarme. Zara ha llevado a España a muchos rincones del mundo. Siempre que tengo un evento voy a Zara, no suelo ser de grandes marcas y Zara en ese sentido siempre cubre la necesidad de ir a la moda, pero también con toques originales y combinando los básicos, pues creas tu propio estilo y personalidad. Yo que soy muy de vivir el momento, juega un papel muy importante y me resuelve muy bien», nos cuenta.

Fabiola Martínez. (FOTO: GTRES)

Uno de los valores distintivos de esta firma prêt-à-porter es por algunos de los hitos de sus prendas, que no suelen pasar de moda. De hecho, Martínez tiene una curiosa anécdota con la marca que fundó Amancio Ortega: «Tengo un sistema muy particular: es que compro muchas veces en rebajas y guardo la ropa. Y mucho tiempo después, pero mucho tiempo después, veo que es el momento, que se pone de moda… Lo que me suele pasar es que mucha gente me pregunta de donde es la ropa y le digo que es de Zara pero de hace cinco años. Es como una manera de relacionarme a mi manera con las tendencias de Zara. Entonces parece que es algo nuevo pero no y es porque yo lo he guardado. Además, conservo muchas prendas de la época de modelo. Me compré un abrigo de piel negro tipo Matrix, que era como corte americana pero súper largo».

Rocío Osorno: una clienta que recorrió Europa en busca de una chaqueta de Zara

Rocío Osorno es una de las creadoras de contenido de nuestro país que, desinteresadamente, cada semana enseña a su comunidad las últimas novedades de Zara. La sevillana, que triunfa con su propia firma para invitadas -Rocío Osorno Studio- conoce perfectamente la industria textil y es por ello que «sabe lo que le queda bien de lo que ofrece Zara», que es «su marca favorita»: «Desde que empecé hace 13 años a enseñar looks, prácticamente enseño muchos de Zara. Es de la que más looks repito, es la que más está al alcance físico de muchas personas y sé que con esta marca llego a muchos países».

Por amor, se hacen muchas locuras. Pero por Zara, también. Y es que Rocío recorrió prácticamente todas las tiendas Zara de España en búsqueda de una chaqueta que, finalmente, encontró tiempo después en Roma y con un precio mucho más rebajado que el inicial: «Me acuerdo que en unas rebajas me recorrí todos los Zaras para buscar una chaqueta de flecos trenzada hace años y ya la di por perdida y meses después la encontré en Roma. Me la encontré y además en aquella época era cara porque costaba 100 euros y allí estaba por casi veinte euros y de esas tengo mil».

Rocío Osorno. (FOTO: GTRES)

La influencer, que ha repasado con LOOK su historia de amor con Zara, llegó a pagar hasta 600 euros por una chaqueta que «guarda como oro en paño» entre sus reliquias. Sin embargo, pone en valor el sistema que tiene la marca de dirigirse a todo tipo de públicos con sus colecciones semanales: «Zara lo ha hecho muy bien a base de ir haciendo muchas colecciones. No hay marca que lo sostenga. Que saquen colecciones lunes y jueves… Engancha mucho y es mucho prueba y error. Cosas que funcionan las mejoran. Hay un pantalón que queda super bien que yo he tenido la evolución y han corregido el patronaje, que ahora es perfecto. Se adaptan a todo lo que se lleva. Está super actualizado en el ahora. Con Zara, lo que hay es lo que se lleva. Hacen muchos básicos, muy ponibles… Además la accesibilidad y el servicio de venta que es increíble».

Sobre la labor filantrópica y social de Amancio y Marta Ortega, como empresaria y como española, Osorno se siente muy orgullosa de tener esta cuna de emprendedores en nuestro país, que dedican parte de sus esfuerzos en ayudar a los que más lo necesitan: «Esta familia está siempre en lo que pasa y para ayudar y no tienen obligación. Siempre que pasa algo y veo la labor de Amancio me siento muy orgullosa. Me parece que hacen una labor social increíble y por eso ya merece la pena grabar vídeos con sus prendas y colecciones».

Lara Álvarez: admiradora férrea de la labor filantrópica de Amancio y Marta Ortega

Si por algo se caracteriza Lara Álvarez es por ser un referente de estilo allá donde va. Todo aquello que luce rápidamente se convierte en una tendencia. Sin embargo, hay un fondo de armario que es un must para la presentadora: los trajes de chaqueta. Es por ello que Zara se ha convertido en su aliada perfecta para cualquier ocasión, una marca con la que se siente identificada y de la que destaca sus valores.

«Zara ha sido siempre ese comodín perfecto en mi armario. Una marca que me ha acompañado en todas las etapas de mi vida: desde los castings y primeros trabajos hasta eventos importantes. Es estilo, versatilidad y actualidad. Siempre logra traducir las tendencias a un lenguaje propio y accesible», responde la comunicadora, que recientemente ha marcado tendencia con su última apuesta de esta marca del grupo Inditex: «Hace unos días fui a un evento importante con un traje de chaqueta fucsia (look completo de Zara) y ha sido de las veces que más me han preguntado por el look».

Lara Álvarez. (FOTO: GTRES)

Otro de los rasgos característicos de Zara es por llegar a diferentes generaciones de mujeres e incluso reinas. Para Lara, se trata de «visión» empresarial ya que considera que la marca «entiende lo que la gente quiere antes de que lo sepamos nosotros mismos. Tiene una capacidad única para interpretar la moda con frescura, sin perder calidad ni aspiración. Ha democratizado el estilo con una agilidad que muchas firmas de lujo ahora envidian».

Como cualquier gran imperio, los ‘culpables’ del éxito de Zara son Amancio Ortega y su hija Marta -que ha seguido con el legado de su padre-. Sin embargo, además de su faceta empresarial, también ejercen una labor filantrópica y social en su gran proyecto a través de su fundación y donaciones. Una labor de la que Lara Álvarez está muy orgullosa: «Admiro profundamente su discreción y su compromiso real. No necesitan hacer ruido para generar impacto. Su contribución en sanidad, educación y arte ha sido silenciosa pero transformadora. Y Marta, con su sensibilidad y liderazgo, está llevando Zara a una nueva dimensión, más humana, más inspiradora».

Anita Matamoros: una nueva generación de clientas de Zara

Las nuevas generaciones han encontrado en redes sociales un espacio donde compartir sus gustos o incluso su estilo. Si por algo se caracteriza Anita Matamoros es por ser una influencer que llega a miles de personas gracias a su inconfundible forma de vestir. Rara es la vez que Anita no muestra algo y se agota en minutos.

Anita Matamoros. (FOTO: GTRES)

Como cualquier joven de su generación, las prendas de Zara son un must en su fondo de armario, tal y como ella misma ha desvelado a este medio. «Zara es mi safe place, se que siempre voy a encontrar algo ahí. Mi prenda favorita y más especial de la firma es un chaleco lleno de abalorios, no sé cuántos años tiene, pero es precioso y perfecto».

Por su parte, la creadora de contenidos ha recordado una anécdota con la marca que fundó Amancio Ortega y que a día de hoy dirige su hija Marta, a los que considera «dos ejemplos de personas que llevan la marca España a todo el mundo» y por lo que se sienta «muy orgullosa: «Recuerdo que fui de las primeras en llevar aquella chaqueta amarilla de cuero y que fue la primera prenda viral».

Imelda Rodríguez Escanciano: el motivo por el que Zara no necesita publicidad

Imelda Rodríguez Escanciano. (FOTO: CEDIDA)

Imelda fue elegida durante dos años una de las 100 mujeres más influyentes en España por la revista YO Dona. La experta en Comunicación Estratégica e Imagen Pública sostiene que, «Zara ha conseguido consolidar su reputación a lo largo del tiempo, manteniendo fuertes sus valores empresariales. Es una de las marcas empleadoras más prestigiosas porque permite, entre otras cuestiones, el crecimiento profesional de sus empleados. Aquí está poniendo el foco, especialmente, Marta Ortega. Siempre ha ido a la vanguardia con su producto de moda, resultando accesible para el público general. Esa accesibilidad es clave en su imagen de marca y en su comunicación. No necesita nada más para tener notoriedad. Es una marca consistente, atractiva y positiva. Además, suma un plus esencial: la honestidad, impulsada por Amancio Ortega a través de su fuerte compromiso social».