Se cumple un mes desde que el libro de Fabiola Martínez, Cuando el silencio no es una opción. Lo que nunca conté, salió a la venta. Es por ello que la autora ha compartido con LOOK sus sentimientos sobre esta experiencia «transformadora». La obra, que relata las vivencias de la venezolana y su lucha tras los abusos sexuales que sufrió en su infancia, no sólo representa la culminación de un proceso literario, sino también un importante paso en su propio proceso de sanación personal. «Fui una niña a quien le robaron su infancia y que tuvo que aprender a ser fuerte demasiado pronto. Guardé en secreto un drama que me llenó de dolor y me marcó para siempre», son las palabras con las que Fabiola se describe a sí misma en el libro.

Fabiola Martínez ha manifestado sentirse «muy contenta», aunque también destaca que para ella el libro ha sido mucho más que una simple publicación o incursión en la literatura: «No ha sido sólo un libro, sino parte de un proceso de sanación», ha afirmado. Además, en sus propias palabras, la escritura le ha permitido liberarse emocionalmente: «El libro no me ha curado pero si me ha liberado. Hablar, ver que hay otras personas como yo… Todo eso me reconforta. Estoy muy contenta», señala.

Fabiola Martínez en la presentación de su libro. (Foto: Gtres)

Aunque aún es pronto para las cifras oficiales, la respuesta de los lectores está siendo abrumadora, y Fabiola ha recibido numerosos mensajes de mujeres que se han sentido identificadas con su historia. «Sí, he recibido mucho feedback y muy bueno…Sobre todo de muchas mujeres contándome sus experiencias. Hoy mismo he leído el escrito de una chica que me ha contado cómo se había intentado suicidar hasta en siete ocasiones», ha explicado. Unas palabras que hacen evidente que en este primer mes desde su lanzamiento, el libro ha logrado generar un debate constructivo y ha dejado una huella importante en muchos lectores.

«Este libro es el testimonio valiente de una mujer que se crio en Maracaibo en una familia de escasos recursos. Desde los cinco años sufrió abusos sexuales, trauma que la sigue acompañando a día de hoy. Años después, el nacimiento de sus hijos lleva a Fabiola a conocer el verdadero significado del amor y a encontrar la confianza en sí misma para ser altavoz de su propio relato», destaca la editorial.

Fabiola Martínez en la presentación de su libro. (Foto: Gtres)

Fue el pasado 6 de febrero cuando Fabiola Martínez presentó Cuando el silencio no es una opción. Lo que nunca cont, en una rueda de prensa en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Lo hizo muy emocionada y dispuesta a dar un nuevo giro a trayectoria lejos de los medios de comunicación y la crónica social de nuestro país. Desde su separación de Bertín Osborne en enero de 2021, Fabiola ha preferido mantenerse en un segundo plano mediático, enfocándose en su rol de madre y en su labor con la Fundación Kike Osborne, dedicada a apoyar a todas las familias que se ven inmersas en las dudas que supone la llegada a la familia de un niño con discapacidad.