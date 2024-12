Fabiola Martínez ha dado un paso al frente en cuanto a su esfera personal se refiere. Si bien siempre hace gala de su habitual discreción, lo cierto es que se ha sincerado como nunca a través de sus propias memorias. Se trata de un ejemplar que lleva como título Cuando el silencio no es una opción. A lo largo de las más de 200 páginas, la ex de Bertín Osborne se sincera sobre un complicado episodio de su vida. Un episodio que rescata del pasado y lo coloca en la actualidad de su vida para relatar así su propia experiencia como víctima de abusos sexuales.

Fabiola Martínez sufrió abusos sexuales

Por primera vez, Fabiola cuenta que de pequeña sufrió abusos sexuales. «Fui una niña a quien le robaron su infancia y que tuvo que aprender a ser fuerte demasiado pronto. Guardé en secreto un drama que me llenó de dolor y me marcó para siempre», se puede leer en la sinopsis.

Fabiola Martínez, en la entrega de unos premios. (Foto: Gtres)

«¿Qué sucede cuando la vida te rompe una y otra vez, pero decides convertir tus debilidades en fortalezas? Este libro es el testimonio valiente de una mujer que se crio en Maracaibo en una familia de escasos recursos. Desde los cinco años sufrió abusos sexuales, trauma que la sigue acompañando a día de hoy. Años después, el nacimiento de sus hijos lleva a Fabiola a conocer el verdadero significado del amor y a encontrar la confianza en sí misma para ser altavoz de su propio relato», añade. Con su historia, Fabiola Martínez manifiesta los obstáculos que ha tenido que afrontar para sanar las heridas del pasado.

Portada del libro de Fabiola Martínez. (Foto: Casa del libro)

‘Cuando el silencio no es una opción’

Por ahora, el ejemplar no se encuentra disponible, sin embargo, se puede reservar a través de la preventa en diversas plataformas como la Casa del Libro. Tiene un precio de 19,85 euros y será lanzado al público en general el próximo 2 de febrero de 2025.

Fabiola Martínez en un evento. (Foto: Gtres)

Fabiola Martínez se sincera

En su última aparición pública, en el marco de los premios Dona2 2024 de la Fundación Kike Osborne que tuvieron lugar Madrid el pasado 28 de noviembre, Fabiola Martínez habló ante los medios de comunicación sobre cómo ha sido su proceso de sanar. «He estado trabajando con terapia con Marian Rojas, que es maravillosa. Ella tiene mucha experiencia en este tipo de problemas y me está ayudando mucho», indicó en un primer momento.

«He empezado a sanar cosas y he tomado consciencia. Ha sido difícil porque un trauma como este lo que hace es que te aleja de ti. Te disocia. Desconectas de la niña, de la adolescente y pasas un proceso que yo a día de hoy sólo me veo como soy yo ahora, pero no soy solo esto, sino que vengo haciendo un máster desde tiempo atrás, entonces ese es el proceso más complicado el volver ahora a abrazar a esa niña y a reconciliarme y a sanar», añadió.