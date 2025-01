El duro testimonio de Fabiola Martínez sobre los abusos en su infancia: "Comenzaron a los cinco años"

En la emotiva entrevista, Fabiola también recordó cómo, cuando estaba embarazada, sufrió listeriosis, lo que afectó gravemente a todos los órganos de su hijo pequeño Kike. «Pensé que mi hijo podría morir en cualquier momento», confesó. Afortunadamente, el apoyo de su entonces esposo, Bertín Osborne, fue crucial. «La manera de ser de Bertín me supuso un bastón muy sólido. Mientras yo me agobiaba, él me dijo ‘tranquila, no pasa nada’», relató Fabiola.

También confesó el importante error médico que ocurrió durante toda esta etapa. «Luego me enteré de que había tratamiento, que eso es la leche. Si me hubieran hecho pruebas, tal vez no habría habido tanto daño», expresó. A pesar de este contratiempo, Kike creció, y hoy, a sus 18 años, celebra su vida. Así las cosas, reflexionó sobre cómo vive el día a día con él y cómo enfrenta los problemas de movilidad del joven: «Antes lo cargaba en la cadera y lo metía al mar, pero ahora ya no puedo. Es difícil, pero tengo ayuda, y no me gusta regodearme en eso porque sé que hay muchas madres que no tienen esa suerte», concluyó.