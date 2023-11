Vicky Martin Berrocal anunció el pasado mes de julio su nuevo proyecto profesional de la mano de Podimo: A solas. Con Vicky Martín Berrocal. Un podcast donde la diseñadora entrevista a rostros conocidos de la crónica social de nuestro país, y habla también sobre sí misma y los aspectos que más han marcado su vida privada, como la crianza de su hija Alba Díaz, fruto de su matrimonio de cuatro años con Manuel Díaz ‘El Cordobés’, su separación del torero español, los problemas que ha tenido con el peso o, incluso, sobre cómo descubrió que tenía, no uno, sino tres hermanos secretos.

En esto último, Vicky, ha ahondado, precisamente, en la última entrega del formato, donde ha contado con la presencia de su madre, Victoria Martín Serrano. La progenitora ha desvelado que se enteró de la doble vida de su marido por la calle. «¿Tú sabes que José Luis tiene una hija?», le dijo una vecina. «No me lo esperaba…lo que a mí me entró por el pecho…Es verdad que él me decía muchas veces: ‘te tengo que contar una cosa…, pero yo nunca pensé que podía ser eso. Cuando me contó su historia y me dijo que sí, que tenía una hija; yo le dije que se casara, que hiciera su vida, que yo intentaría hacer la vida… pero volvimos. Y estuvimos juntos hasta que murió», explica.

Vicky Martin Berrocal y su madre en el aeropuerto / Gtres

Asimismo, Victoria ha confesado, ante la mirada atónita de su hija, que nunca quiso quedarse embarazada de Vicky y que ocultó su embarazo hasta el mismo día de dar a luz. «Yo no quería quedarme embarazada de ti. Yo no tenía pensamiento quedarme embarazada. Vino porque tu padre me engañó. No me atreví a decírselo a mis padres. A una semana de dar a luz, cogí un autobús desde Huelva a Sevilla, me fui a un hostal. Un día me caí y la suegra de mi prima me dijo ‘hoy vas a parir, porque cuando una embarazada se cae, esa noche pare’. Y así fue».

Así supo Vicky Martín Berrocal que tenía tres hermanos

Vicky Martin Berrocal supo (a medias) que no era única a raíz de una escapada, de pequeña, a uno de los hoteles que su padre, José Luis Martin Berrocal, poseía en Punta Umbría. Vicky se estaba dando un baño en la piscina de la fonda cuando de pronto vio que a su lado, había un niño «que era igual que yo». «Pensé ‘esto no puede ser, ¡si es igualito a mí! Entonces llamé a la persona que trabajaba con mi padre cuidándole y le dije que en el agua había un niño que era igual a mí. Y ella me sacó inmediatamente de la piscina y me dijo ‘¡Vámonos!’. Y ya está. No me contó nada más».

Vicky Martin Berrocal en la preboda de Tamara Falcó / Gtres

Pero tras este episodio hubo otro aún más evidente, y con confirmación incluida. Vicky volvió a encontrarse con su hermano secreto en una discoteca. Entonces, la sevillana tenía veinticuatro años. «Estaba en la barra pidiendo y, al lado mío, estaba él. Y me pasó lo mismo que años atrás en la piscina. Salí corriendo y había un primo mío y le dije la misma frase, ‘ahí hay un niño que es igual que a mí’. Y él fue quien me dijo, ‘es tu hermano’. Y me quedé…’¿Mi hermano? ¿Yo tengo un hermano? ¡Yo no sabía que tenía hermanos!’», cuenta.

Tras el encuentro en la discoteca con su hermano, Vicky se sentó con su padre y le preguntó abiertamente si tenía o no un hermano; a lo que José Luis contestó: «no tienes uno, tienes tres».