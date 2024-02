Sebastián Yatra y Tini Stoessel fueron una de las parejas más aclamadas durante el tiempo que estuvieron juntos. Mantuvieron un romance cerca de un año, sin embargo, tomaron la decisión de romper su historia de amor para continuar sus vidas por caminos separados. En 2019 confirmaron lo suyo y, en 2020, la ex pareja puso fin a su romance.

«Queríamos contarles que decidimos terminar la relación. Vivimos momentos hermosos, pero a veces las cosas no se dan como uno las imagina. Hoy sentimos que esta es la mejor decisión para los dos, y siempre quedarán todos los lindos recuerdos en nuestro corazón. Gracias por tanto cariño, los queremos mucho», aseguraron en un comunicado. Casi cuatro años después, el intérprete de Tacones rojos ha hablado de los motivos de esta ruptura.

Sebastián Yatra en los Premios Platino 2023 / Gtres

La confesión de Sebastián Yatra sobre su ruptura con Tini

La pandemia del coronavirus provocó que Sebastián Yatra se trasladase a Medellín (Colombia) para estar cerca de su familia. Etapa en la que el artista reflexionó acerca de su vida y se dio cuenta de que había situaciones de las que no quería formar parte, tal y como ha contado en la edición mexicana de GQ. «Te acostumbras a las personas y a las cosas y cuando no las tienes en tu vida sientes que estás solo. Muchas veces, los cambios duelen. Cuando una relación de este tipo se hace tan grande, es emocionante, porque es como una película romántica y tú eres el protagonista. Pero también ves que solo eres parte de esa historia. Yo era algo inmaduro y no me hallaba en el momento adecuado para eso. Sentí que perdía mi individualidad», ha detallado.

Sebastián Yatra y su ex novia, Tini Stoessel / Gtres

Por aquel entonces, sus seguidores apuntaron a la posibilidad de que Yatra hubiese sido infiel a Tini con Danna Paola, algo que nunca sucedió. «Danna y yo nunca intercambiamos mensajes de coqueteo en ningún momento. Sin embargo, creo que hoy aún hay gente que piensa que estuve con ella (…) De repente, me convertí en el villano de la película, sin motivo aparente. Recibí muchas críticas. Me preocupa lo que piensa la gente. También me importa lo que es justo, correcto o incorrecto, y sentí que no lo merecía», ha comentado con detalle el cantante.

Tiempo después de terminar su idilio con Yatra, Tini comenzó con Rodrigo de Paul, con quien rompió el pasado mes de agosto. Por otro lado, Sebastián y Aitana Ocaña estuvieron juntos hasta el pasado mes de diciembre, cuando el artista confirmó que habían terminado. A raíz de esta noticias fueron muchos los rumores los que comenzaron a circular sobre una posible reconciliación entre Tini Stoessel y Sebastián Yatra. Sin embargo, por ahora, no hay confirmación por parte de los cantantes. De hecho, no se siguen en las redes sociales ni se ha producido un movimiento que evidencien que hayan vuelto.