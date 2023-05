Victoria Federica desafía al protocolo royal y se tiñe las cejas al más puro estilo Tini

Victoria Federica de Marichalar ha vuelto a hacerlo. Si bien ha pasado ya más de un año y medio desde que la hija de la infanta Elena decidió dar el salto al universo 2.0 al hacer públicas sus redes sociales e iniciar así una vida dedicada a ellas, cabe destacar que, siempre que ha tenido oportunidad, ha conseguido sorprender a los medios de comunicación en todas y cada una de sus apariciones públicas a través de sus estilismos. Y es que, si algo ha demostrado la hermana de Froilán es estar atenta a todas las modas que van y vienen, yendo arriesgándose más y más poco a poco hasta atreverse con una de las tendencias más destacadas de los últimos tiempos.

Esta no es otra que la de las cejas de colores. Con motivo del evento MÓ de Multiópticas celebrado en la Casa de Campo de la capital, muchos son los rostros conocidos que se han dejado ver con looks de alto impacto, y la sobrina de Felipe VI no iba a ser menos. Y es que, apostando por la tendencia que sacaba a la luz hace semanas la cantante Tini, la joven se ha decantado por teñir sus cejas de color rosa fucsia. Una faceta de sí misma de lo más atrevida y nunca vista en ella hasta la fecha, con la que deja entrever que ha llegado a los photocalls pisando fuerte y para quedarse y marcar una nueva era en un mundo de lo más competitivo como es el de las influencers.

Pero sus sorprendentes elecciones estilísticas no se ceñían solo a las cejas. Y es que, dejando a un lado sus outfits sofisticados, en esta última ocasión Victoria Federica se ha decantado por un body asimétrico en color negro que ha combinado con un pantalón vaquero de cargo con botas cowboy a tono y bolso baguette rojo. Una combinación de estilos a la que ha puesto el broche de oro con un recogido de coleta alta con dos trenzas salientes y detalle de mini trenzas en el flequillo, algo que ya escogía su prima, la infanta Elena, y que conseguía revolucionar las redes sociales hace tan solo unos meses. Sin duda alguna, uno de los atuendos más polémicos de la hija de Jaime de Marichalar hasta la fecha y que, sin embargo, ha hecho que se sienta cómoda sobre la alfombra rosa a la hora de posar frente a las cámaras sin ningún tipo de reparo.

Gracias a esta aparición pública, la joven se ha coronado como una de las nuevas embajadoras de Multiópticas, habiendo protagonizado una de las últimas campañas de la marca que ya aparece reflejada en distintos puntos del país con el rostro de la creadora de contenido en primera plana. Un movimiento que demuestra que está dispuesta a hacer de las colaboraciones y de la moda en sí su principal fuente de ingresos pese a que se trate de una decisión que caía como un jarro de agua fría en la familia del Rey.