Felipe Juan Froilán de Marichalar lleva ya varias semanas instalado en Abu Dabi. El hijo mayor de la infanta Elena se trasladó a Emiratos Árabes, donde reside su abuelo, Juan Carlos I, para comenzar una nueva etapa y alejarse de las polémicas que le han rodeado en los últimos meses, en los que ha acaparado titulares de manera recurrente por sus salidas nocturnas.

A miles de kilómetros de nuestro país, el sobrino de Felipe VI puede disfrutar de una privacidad y una tranquilidad que no le es posible mantener en España, sin embargo, el interés por su día a día y sus rutinas no ha descendido. Hace poco, coincidiendo con la Semana Santa, se publicaron unas imágenes del joven junto a su madre, la infanta Elena, y su abuelo, Juan Carlos I, asistiendo a la celebración de la Misa de Pascua en el Centro Abrahámico, un lugar para el aprendizaje, el diálogo y la práctica de la fe.

Desde que Froilán se trasladara a Abu Dabi han sido varios los detalles de su día a día que han trascendido, aunque ahora, gracias a un reportaje de investigación del programa Focus, se han conocido de manera más concreta las rutinas del hijo de la duquesa de Lugo en esta nueva etapa lejos de casa. El espacio ha hecho un seguimiento intensivo del día a día de Froilán en Abu Dabi durante una semana y ha descubierto cómo pasa las jornadas.

Según ha desvelado el reportaje, Froilán ha conseguido trabajo como relaciones públicas en una de las petroleras más importantes del mundo, que le paga un sueldo de entre 6000 y 7000 euros al mes. Tal como ha desvelado un ex empleado de la compañía, se trata de un puesto al que no tiene acceso todo el mundo, sino que solo contratan a extranjeros senior, una categoría en la que no entraría, por edad, el hijo de la duquesa de Lugo. Lo que sí se sabe es que el presidente de la compañía es uno de los amigos de Juan Carlos I.

En esta nueva etapa, Froilán lleva una vida más discreta y tranquila que en España. Hace deporte y apenas sale de fiesta, pero sí aprovecha para pasar todo el tiempo que puede con su abuelo. Asimismo, no duda en disfrutar de la gastronomía típica del país, pero también de otras especialidades, como la comida italiana, una de sus favoritas. Su grupo de amigos está compuesto por españoles en su mayoría.

Más allá de esto, además, han podido hablar brevemente con Juan Carlos I que, en estos momentos, se encuentra en España. El padre de Felipe VI siempre ha estado muy unido a su nieto mayor y, sin duda, su compañía es una gran alegría para él. A pesar de que reside desde hace varios años en Abu Dabi y de que sus viajes a España no son nada frecuentes -al menos, por ahora-, lo cierto es que Juan Carlos I sí que recibe constantemente la visita de sus hijas -especialmente de la infanta Elena-, y ahora también cuenta con su nieto muy cerca.

En conversación con el espacio, Juan Carlos I ha dicho que su nieto está muy bien y que su nueva vida es fantástica. No ha trascendido, no obstante, en qué momento exacto se ha producido esta llamada, dado que el padre de Felipe VI ha pasado los últimos días en España, en una visita mucho más discreta que la que hizo el año pasado en fechas similares.