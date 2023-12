De Luis Cepeda a Sebastián Yatra: el historial amoroso de Aitana

Ha sido un año de lo más convulso para Aitana Ocaña. La cantante es una de las referentes más importantes de la música pop de nuestro país, tanto que su éxito ha atravesado fronteras. Pese a que la artista, que se dio a conocer gracias al formato de Operación Triunfo, mantiene un perfil bajo en cuanto a su vida sentimental, con el paso del tiempo se ha podido saber las parejas que ha tenido.

Aitana Ocaña en un concierto / Gtres

Cuando entró a formar parte del grupo de concursantes de la Academia de TVE, Aitana tenía pareja. Se llamaba Vicente, pero cuando finalizó el talent musical pusieron fin a su historia de amor. Poco después se pudo conocer que la artista había iniciado un romance con un compañero de concurso. Se trataba de Luis Cepeda, con quien se dejó ver, muy acaramelada, públicamente. Lo suyo duró unos meses y anunciaron su ruptura a golpe de comunicado.

Aitana junto a Javier Ambrossi y Cepeda / Gtres

Ocurrió en octubre de 2018. «¡Hola! Hace algún tiempo que necesitaba contar nuestra situación actual. Aitana y yo hemos decidido tomar caminos separados. Sé que esto será noticia pero ha de serlo para que luego venga la calma. Calma donde espero que me esperéis los que realmente estáis aquí por la música. Para los demás, los que no están aquí por la música, espero comprensión y espero que muchos se den cuenta de que hay que respetar la vida y decisiones ajenas. Un abrazo a todos», expresó el también cantante. Por otro lado, Ocaña también se pronunció a través de X (antiguo Twitter): «Todo está dicho ya. No voy a decir nada más al respecto porque se sufre aunque no se exponga ese sentimiento. Por todo, os ruego que paréis con insultos y faltas de respeto. Espero que lo entendáis, pero no voy a pronunciarme más. A los demás… gracias».

Miguel Bernardeau, su pareja más larga

Al terminar su noviazgo con Cepeda, Aitana encontró el amor junto a Miguel Bernardeau, hijo de Ana Duato. Juntos formaron una de las parejas más estables de la crónica social de nuestro país. Hicieron público su noviazgo en 2019 y a finales de 2022 salió a la luz que habían terminado.

Aitana y Miguel Bernardeau en una imagen de archivo / Gtres

De hecho, sobre esta relación habló entre líneas durante su visita al podcast Sería increíble, durante su paso por Argentina. «Estoy soltera, siento que hacía mucho tiempo que tenía que estar. Nunca he estado soltera… estoy con ganas de pasarlo bien y de conocer gente nueva, no solo chicos, amigos nuevos…», reconoció en un primer momento. Asimismo, la intérprete de Mariposas se sinceró e indicó que la primera persona que la robó el corazón fue cuando ella tan solo tenía 19 años y que fue un romance que duró 4 años. No dijo el nombre de la persona, pero encaja en el tiempo en el que estuvo con Miguel Bernardeau.

Tras su historia de amor con el actor, Aitana comenzó un idilio con Sebastián Yatra, aunque ninguna de las partes confirmaron que estaban juntos. Sin embargo, de la ruptura sí habló Yatra. Gesto que llamó especial la atención. . «Nos queremos un montón. Somos y seremos grandes amigos de la vida. En este momento los dos estamos solteros, andamos cada quien viviendo su propio camino, pero la quiero muchísimo y vivimos una historia muy bonita este año», dijo el cantante a los micrófonos del canal mexicano Telediario.