Sebastián Yatra se estaría planteando volver con su ex tras su ruptura con Aitana

Ha pasado una semana desde que Sebastián Yatra confirmó públicamente su ruptura con Aitana. Desde entonces, no han parado de generarse un sinfín de conjeturas que intentan buscar explicaciones al fin de su historia de amor. No obstante, por ahora, ninguno de los dos protagonistas se ha pronunciado al respecto, por lo que los motivos que han causado esta inesperada separación continúan estando envueltos en un gran misterio.

Para superar el duelo, Yatra y Aitana estarían optando por centrarse en diferentes ámbitos. Mientras que la catalana está completamente enfocada en su carrera musical, la cual está volcada en su nueva gira llamada Alpha Tour, el intérprete de Tacones rojos habría preferido volver a pensar en amores del pasado. Así lo han confirmado este martes desde el plató del programa argentino Socios del espectáculo, donde aseguran que el cantante estaría intentando reconciliarse con Tini Stoessel, compañera de profesión y antigua novia del mismo.

Sebastián Yatra y Tini en la promoción del programa ‘La Voz’/ Gtres

«Vienen teniendo charlas desde hace tiempo, incluso antes de que ella rompiera con el futbolista», confiesa Paula Varela, colaboradora del espacio televisivo mencionado. Y es que cabe destacar que Tini también se habría quedado recientemente soltera tras dar por finalizado su romance con Rodrigo de Paul el pasado mes de agosto. «Tini se quedó muy enamorada de Yatra. Ellos se separaron en la pandemia. Cuando eran pareja hablaban de hijos, de casarse… Cosas que nunca habló con Rodrigo de Paul, es un paso que Tini nunca quiso dar con él», prosigue la periodista mencionada.

Otro de los puntos que la colaboradora señala como una prueba de que el colombiano estaría de nuevo interesado en su ex pareja es el último concierto que realizó: «Hace cuatro días estuvo en un recital, donde presentó un tema que le escribió a Tini. En ese momento dice unas palabras que dan a sospechar que estaría volviendo esa relación, aunque no la nombra. Están coqueteando de nuevo», confirmaba de una manera contundente.

Aitana, refugiada en la música

Mientras salen a la luz este tipo de informaciones sobre el corazón de Sebastián Yatra, Aitana ha optado por refugiarse en su carrera musical. El pasado martes logró llenar su tercer concierto en el Wizink Center de Madrid, donde agradeció, visiblemente emocionada, el éxito que está cosechando con su última gira. Sin embargo, uno de los conciertos que más la situó en el punto de mira fue el realizado en Bogotá. Se subió al escenario tan solo unos días después de conocerse su ruptura con el colombiano y no pudo evitar romper a llorar y sincerarse con el público.

«Emocionalmente no estoy bien», confesaba en riguroso directo. «Hay días en los que estás bien y otros en los que no. Pero a mí lo que me tiene muy feliz, y eso siempre lo voy a llevar dentro de mi corazón, es estar aquí con vosotros, Bogotá», proseguía con un tono de voz entrecortado. Aunque en ningún momento hizo referencia a su estado sentimental, lo cierto es que las redes sociales se llenaron de conjeturas que apuntaban que esas lágrimas fueron derramadas fruto de su separación con Sebastián Yatra.