Se acabó el amor. Sebastián Yatra y Aitana han puesto punto final a su relación tras apenas unos meses después de oficializarse su romance. Ha sido el intérprete de Tacones Rojos y Ojos marrones quien ha confirmado la noticia, hace escasos minutos, en unas declaraciones a los micrófonos del canal mexicano Telediario. «Nos queremos un montón. Somos y seremos grandes amigos de la vida. En este momento los dos estamos solteros, andamos cada quien viviendo su propio camino, pero la quiero muchísimo y vivimos una historia muy bonita este año», han sido sus palabras.

Si bien Yatra no ha ahondado en los motivos que habrían llevado a la pareja a tomar esta decisión, lo cierto es que eran varios los rumores que apuntaban a su ruptura en las últimas semanas. Sobre todo, tras el concierto que la catalana ofreció en Bogotá, este fin de semana, en el marco de Alpha Tour, su tercera gira de conciertos, para la promoción de su tercer álbum de estudio, Alpha, que cuenta con más de una veintena de espectáculos repartidos en hasta siete países distintos. «Hoy no estoy tan bien emocionalmente; no pasa nada, hay días que estás bien y otros que no», dijo sin poder contener las lágrimas.

Aitana y Sebastián Yatra en Ibiza / Gtres

Los rumores sobre un posible distanciamiento entre los cantantes empezaron después después de que el colombiano no acudiera a la gala de Los40 Music Awards, en el WiZink Center de Madrid, el pasado día 3 de noviembre; y Aitana, por su parte, sí lo hiciera y con el pelo teñido del mismo color que lucieron Karol G, Shakira y Rosalía tras su separación de Anuel, Gerard Piqué y Rauw Alejandro, respectivamente: el rojo. Pero, teorías a parte, durante su discurso tras ser galardonada con el premio a Mejor Videoclip por Las Babys y Mejor Álbum por Alpha, no hubo ninguna mención a Yatra quien, además, se encontraba celebrando su veintinueve cumpleaños, por todo lo alto, en Uruguay. Tampoco las hubo durante el tiempo que Aitana desfiló por la alfombra roja previa al evento, ni días después, en el concierto que ofreció en la capital; en el que sí se vio, no obstante, al cantante, en un palco VIP.

Y nada queda ahí. Tras esto, llamó poderosamente la atención, asimismo, la ausencia de Aitana en la boda del hermano de Sebastián Yatra, en Colombia, y el hecho de que en esos días, la de Barcelona se escapara a Zarauz para acudir al funeral de un amigo al que, curiosamente, también fue su ex, Miguel Bernardeau. En la localidad en la parte oriental de la comarca de Urola Costa, en Guipúzcoa, Aitana y Miguel desataron todo tipo de especulaciones entre los allí presentes por una posible reconciliación, aunque sea amistosa, entre los dos. Aitana y Miguel, cabe recordar, rompieron su relación en diciembre del año pasado, tras cuatro años juntos.

Aitana en Los40 Music Awards / Gtres

Del mismo modo, también fue muy sonado a ojos de la crónica social de nuestro país, el plantón de Aitana, hace ahora más de una semana, a la vigesimocuarta entrega de los Premios Grammy Latinos que, por primera vez, se trasladaron fuera de los Estados Unidos. Concretamente, hasta el Palacio de Congresos y Exposiciones FIBES de Sevilla. Hasta allí se desplazaron personalidades tan reconocidas como Danna Paola, Paz Vega, Vicky Martin Berrocal, Marc Bartra, Naty Peluso, David Bisbal y, por supuesto, Sebastián Yatra, quien ejerció de presentador.

La historia de amor de Sebastián Yatra y Aitana

Fieles a su hermetismo para con sus respectivas vidas privadas, Sebastián Yatra y Aitana nunca oficializaron su romance. Sin embargo, fue una imagen de ambos besándose durante una escapada a Ibiza, el pasado mes de agosto, la que lo hizo por ellos. Es esta imagen además, la última registrada de la ya ex pareja juntos, aunque sabemos, por sus redes sociales, que la semana pasada compartieron espacio y tiempo en México.

Aitana y Sebastián Yatra se conocieron en 2017, cuando ella era aún concursante de Operación Triunfo, y el acudió a una de las galas del formato para presentar su entonces último tema. Y lo cierto es que desde entonces, y más tarde cuando ambos coincidieron como coaches de La Voz Kids, en Antena 3, e hicieron varias colaboraciones juntos en cuanto a lo musical se refiere – Corazón sin vida y Las dudas-; la complicidad y cariño fue evidente y dio mucho de que hablar.