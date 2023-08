Es miércoles y eso significa solo una cosa, que las cabeceras del momento vuelven a lanzar sus números contando las noticias más candentes del papel cuché. Arrancamos con la revista ¡Hola!, que este 9 de agosto la protagoniza Ana Obregón y su nieta Ana Sandra. Ambas posan de manera cariñosa en la página principal y en el interior de las páginas, la presentadora se extiende en una entrevista muy sincera sobre cómo está viviendo esta nueva etapa de su vida.

La bebé nació el pasado 20 de marzo en el Memorial Regional Hospital de Miam, Estados Unidos mediante gestación subrogada gracias a la genética de su hijo fallecido Aless Lequio, quien murió debido al cáncer que padecía, concretamente del sarcoma de Ewing, a los 27 años. Tras la llegada de la pequeña, la actriz que formó parte del elenco de Ana y los 7 tomó la decisión de continuar unos meses al otro lado del charco. Quería estar tranquila y que cuando volviera España todos los papeles estuvieran en regla, así como la salud de la recién nacida. Ahora, disfruta junto a ella del que es su primer verano en Palma de Mallorca, en la residencia familiar donde tantos recuerdos ha creado. «Si no fuera por ella, yo no estaría aquí. Me ha dado la vida. Me la ha devuelto. Ella es lo que ha dado sentido a mi vida estos tres últimos años: luchar cada día por tener a Anita conmigo», ha confesado al mencionado medio.

Por su parte, Lecturas hace un repaso del que es ya uno de los casos más escandalosos de todos los tiempos: el asesinato de Edwin Arreta a manos de Daniel Sancho, hijo del conocido actor español Rodolfo Sancho, quien ya ha viajado a Tailandia para apoyar al cocinero.Un presunto asesinato, que ya ha confesado el propio chef a los agentes policiales tailandeses, que se produjo en un hotel de la isla de Koh Phangan, en el sureste de Tailandia. Una atrocidad que duró, según el asesino confeso, unas 3 horas, aproximadamente. Mientras continúa la investigación por el crimen al cirujano colombiano, Daniel ya se encuentra en prisión desde pasado lunes, 7 de agosto después de que un juez del tribunal provincial de la isla decretara prisión provisional para el joven por el presunto asesinato del colombiano, confirmaron a EFE fuentes cercanas al caso.

Además, Anabel Pantoja vuelve a primera plana mediática gracias a sus planes de maternidad, ya que ha confesado que quiere ser madre soltera o, en su defecto, en pareja.

En Diez Minutos encontramos la que es una de las fotografías más esperadas de los últimos meses. Aunque Sebastián Yatra y Aitana Ocaña siempre hacen gala de su habitual discreción en todo a lo relacionado con su esfera más personal y no han confirmado su romance, finalmente, hay beso.

Por último, Semana, que cuenta en sus páginas cómo está siendo el verano de Gema López antes de regresar a la televisión después de que finalizara Sálvame el pasado 23 de junio tras 14 años en antena.