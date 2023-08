El caso de Daniel Sancho ha dejado consternado a medio mundo por la frialdad de los acontecimientos. Lejos de no confesar, el hijo del conocido actor Rodolfo Sancho ha relatado con todo lujo de detalles cómo asesinó a Edwin Arrieta en un hotel de la isla de Koh Phangan, en el sureste de Tailandia. Una atrocidad que duró, según el asesino confeso, unas 3 horas. Mientras continúa la investigación por el crimen al cirujano colombiano, el chef ya se encuentra en prisión desde pasado lunes, 7 de agosto después de que un juez del tribunal provincial de la isla decretara prisión provisional para el joven por el presunto asesinato del colombiano, confirmaron a EFE fuentes cercanas al caso.

Hermana de Edwin Arrieta rota de dolor / Telencico

Aunque la familia de la víctima ya emitió un comunicado mostrando su dolor, este martes, Darling, hermana del médico ha intervenido en directo en Así es la vida, espacio presentado por Sandra Barneda. Completamente abatida, entre lágrimas y con un pañuelo en la mano ha pedido justicia para su hermano. «Este martes 8 de agosto hace 8 días que recibí la última llamada a eso de las ocho y media de la noche Fue una llamada como siempre cariñosa, me dijo que ya había llegado a Bangkok. Me contó su travesía, unos vestidos que iba a traer, una cosa que iba a comprar a mi hija, que es su ahijada. Eso siempre lo hacía: cuando iba a un lugar nuevo le traía algo a mi niña. Esa fue la última vez», ha comenzado diciendo.

Hermana de Edwin Arrieta / Telencico

Darling ha asegurado dos días después se percataron de que algo no marchaba del todo bien porque no era algo habitual que Edwin estuviera sin contactar con ellos tanto tiempo. «El miércoles mis padres ya estaban preocupados porque él hablaba con ellos tres o cuatro veces al día. Y cuando no había ni llamadas mi WhatsApp se empezaron a preocupar», ha recordado. Sin embargo, el doctor sí recibía los mensajes que le enviaban sus familiares por lo que el entorno se tranquilizó. «Él nos dijo que iba a Tailandia de vacaciones y además a comprar las últimas tecnologías para sus cirugías. Un aparato para las caras, por eso tenía tanto dinero en su habitación, para ese equipo. No sabíamos que Daniel Sancho existía. Jamás nos habló de él», ha explicado la hermana.

Daniel Sancho junto a la policía tailandesa / Redes Sociales

Antes de finalizar la llamada, Darling ha querido hacer una petición para que se haga justicia por su hermano. «Justicia para mi hermano y que le traigan el cuerpo a mi madre. Que su muerte no quede impune. Es un ser humano. No entiendo cómo se están diciendo tantas atrocidades de mi hermano, que ha sido a quien han descuartizado. ¿Quién hace eso? ¿Quién puede torturarlo así? Él no se puede defender y Daniel puede decir de él lo que quiera, por eso tenemos que defenderlo nosotros y los medios. Que se haga justicia. Lo han desmembrado y ahora todos los días desmiembran su nombre de manera horrenda poco a poco. No tengo fuerzas para seguir soportando esto», ha zanjado inmersa en un dolor indescriptible.