Aitana y Miguel Bernardeau, juntos en Zarauz: el encuentro que dispara los rumores de reconciliación

Fue hace escasas semanas, cuando Aitana acudió a la gala de Los40 Music Awards, en el WiZink Center de Madrid, que comenzaros los rumores acerca de una posible ruptura de la cantante con Sebastián Yatra. La catalana apareció sobre el escenario del enclave con el pelo teñido del mismo color que lucieron Karol G, Shakira y Rosalía tras su separación de Anuel, Gerard Piqué y Rauw Alejandro, respectivamente: el rojo. Pero, teorías a parte, durante su discurso tras ser galardonada con el premio a Mejor Videoclip por Las Babys y Mejor Álbum por Alpha, no hubo ninguna mención al colombiano quien, además, se encontraba celebrando su veintinueve cumpleaños, por todo lo alto, en Uruguay. Tampoco las hubo durante el tiempo que Aitana desfiló por la alfombra roja previa al evento, ni días después, en el concierto que ofreció en la capital; en el que sí se vio, no obstante, al colombiano, en un palco VIP.

Y no, nada queda ahí. Los últimos pasos de ambos no dejan que dichas especulaciones cesen. Sobre todo, los de ella. Este fin de semana, la artista se ha convertido en protagonista de la crónica social de nuestro país por su escapada a Zarauz, donde ha coincidido con ni más ni menos que Miguel Bernardeau; junto a unos amigos. Aitana y Miguel, cabe recordar, mantuvieron una relación sentimental durante cuatro años, hasta el pasado mes de diciembre. La ruptura sorprendió a los seguidores de una y de otro, puesto que la ex pareja se había mostrado muy unida a finales de ese mes en el estreno de la serie La última, en la que ambos participaron.

Aitana y Miguel Bernardeau en Zarauz / Telecinco

Según ha contado la periodista Adriana Dorronsoro en el programa Vamos a ver, en Telecinco, Aitana y Miguel compartieron espacio y tiempo en la localidad en la parte oriental de la comarca de Urola Costa, en Guipúzcoa, con motivo del funeral de un amigo en común. Ambos se mostraron tranquilos y, pese a las circunstancias del momento, desataron todo tipo de especulaciones entre los allí presentes por una posible reconciliación, al menos cordial y en tono amistoso, entre los dos. En Zarauz, es digno de mención aquí, también se encontraba Greta Fernández, la actriz con quien se ha vinculado al hijo de Ana Duato y Miguel Ángel Bernardeau, en los últimos meses, pese al hermetismo de ambos.

Desde que anunciaron su ruptura, Aitana y Miguel Bernardeau se han visto las caras en otras ocasiones, aunque no de la misma forma y con tales especulaciones a su alrededor. El actor y la cantante coincidieron en el Mutua Madrid Open en mayo, o en el festival Primavera Sound.

Aitana no ha ido a la boda del hermano de Yatra

Mientras Aitana y Miguel Bernardeau coincidían en Zarauz, Sebastián Yatra se encontraba a más de ochomil kilómetros. El intérprete de Tacones Rojos o Vagabundo ha viajado hasta Medellín, a Colombia, su tierra natal; para celebrar la boda de su hermano. Así lo ha mostrado él mismo en su perfil en Instagram, donde reúne a más veintinueve mil seguidores que han cuestionado, de igual forma, la ausencia de la ex concursante de Operación Triunfo en tal importante cita familiar.