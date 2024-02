Si hay una regla por la que siempre opta Jessica Goicoechea esa es la de la discreción. Sin embargo, en las últimas horas se ha visto obligada a dar una serie de explicaciones después de que se hiciera pública una de sus últimas entrevistas en la que no dejó clara la fecha exacta en la que inició su romance con su actual pareja, Marc Bartra. Sobre esto se ha pronunciado a través de un storie que ha publicado en su perfil de Instagram para aclarar de una vez por todas este entramado.

El comunicado de Jessica Goicoechea

Jessica Goicoechea se ha visto envuelta en las últimas horas en una polémica por su pasado y presente sentimental. La modelo participó en el último capítulo del podcast La Futura, en el que habló sobre cómo conoció a Marc Bartra. En esta conversación, la influencer no logró recordar con mucha seguridad la fecha en la que ambos iniciaron su romance. Cuando fue preguntada por la presentadora sobre esto, la maniquí miró hacia otra persona de la sala antes de decir que llevan dos años juntos. Detalle que llama especial atención si recordamos que fue a principios de 2022 cuando salió a la luz la noticia del divorcio de Marc y Melissa Jiménez.

En ese sentido, Goicoechea aclaró que, aunque haya dado esa fecha como punto de inicio de su relación, no se trata de una fecha totalmente fija, dado que incidió en que se conocieron antes de que pudieran poner una etiqueta o nombre a lo suyo. «Tampoco sé desde cuándo lo puedo empezar a contar porque claro, desde que nos conocimos… Nos conocimos, pero no empezamos nada serio hasta después de un tiempo. Entonces no sé», explicó. Tras esta intervención, Goicoechea ha vuelto a pronunciarse para zanjar todo tipo de rumores sobre una posible infidelidad por parte del futbolista a la periodista.

«No me gusta tener que dar explicaciones de más, pero dada las últimas noticias me veo en la obligación de aclarar varios puntos», ha comenzado diciendo en el universo 2.0. «Mi relación con mi actual pareja se inició cuando los dos estábamos solteros. Y libres de conocernos», ha matizado para después comentar que «jamás de los jamases me involucraría en medio de un matrimonio y menos habiendo hijos de por medio». «Me parece una falta de respeto que se especule de algo así, habiendo niños de por medio, solo por no saber mencionar una fecha», ha añadido.

Antes de finalizar, Jessica ha revelado que «para ser todavía más exacta» conoció a Bartra hace un año y seis meses y que hace un año se formalizó la relación. «Espero que quede aclarado», ha finalizado el escrito con el que se ha mostrado de lo más tajante la catalana.